Pablo Carbonell llega el próximo sábado con 'El mundo de la tarántula' al Teatro Apolo

Pablo Carbonell llega a Almería con su versión teatral de El mundo de la tarántula, un espectáculo a medio camino entre el monólogo y el musical que narra, con franqueza pero también con el sentido del humor que le caracteriza, desde los días de la infancia hasta sus proyectos más recientes, dirigido por José Troncoso y producido por Pentación Espectáculos. Podrá verse en el Teatro Apolo el sábado 11 de noviembre a las 12 de la mañana.

El espectáculo El mundo de la tarántula parte del libro autobiográfico homónimo de Pablo Carbonell, uno de los artistas más polifacéticos del panorama artístico y un icono de la música española. En él cuenta sus memorias: "Antes de salir a actuar no me tengo que concentrar en ningún personaje, incluso cuando canto alguna canción lo hago porque me conecta íntimamente con un tiempo o una persona que tiene un significado especial para mí", explica Carbonell sobre su forma de estar sobre las tablas y continúa aclarando que "mientras escribía el libro fui descubriendo una serie de cosas; esas mismas cosas las volveré a descubrir en el escenario: las lágrimas, las carcajadas también serán las mismas".

Para José Troncoso "El mundo de la tarántula supone un viaje luminoso en el que, de la mano de Pablo, conoceremos a personajes y viviremos situaciones que de otra manera, sencillamente, no nos atreveríamos a vivir". Carbonell es un artista que goza de muchos fans en Almería por lo que se espera que haya un lleno en el Teatro Apolo.