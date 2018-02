Pablo López provoca el delirio entre sus fans en su concierto en Roquetas

El cantante Pablo López arrancó el sábado su Tour Santa Libertad en Roquetas de Mar, donde presentó los temas de su nuevo disco Camino, fuego y libertad. Desde hacía varias semanas las entradas estaban totalmente agotadas. Y es que sus fans llenaron el Teatro Auditorio para disfrutar de dos horas de concierto, donde el artista dejó constancia del buen momento artístico que atraviesa.

Pablo López estuvo apoteósico de principio a fin. Llevaba dos días en Roquetas preparando de forma concienzuda el inicio de esta gira, y estuvo entre algodones, porque se le trató muy bien. Los ensayos dieron lugar el sábado a un concierto fantástico de dos horas de duración, donde sus fans pasaron más tiempo de pie bailando y coreando sus canciones que sentadas.

El concierto con un Pablo López tras su piano comenzó con la canción El camino incluida en su último disco Camino, fuego y libertad. Luego continuó con El Niño también de su último disco y luego hizo Vi, uno de los grandes temas del malagueño y Ven.

"No tenía pensando levantarme porque la vergüenza me ha crecido en este año y medio. Pero tengo que hablar con vosotros entre 20 y 25 minutos. Buenas noches, bienvenidos. Estoy muy emocionado, soy un especialista en aislarme de lo que me duele. Me dolió mucho dejar de tocar, llevaba un año y medio esperando este preciso momento. Vosotros sois testigos de que yo haya recuperado el amor más grande de mi vida que es este", dijo Pablo López.

"Quiero agradecer a todo el personal del Auditorio que nos ha permitido pasar varios días aquí, marcharlo de cerveza entre risas y alegrías, pero sobre todo quiero dar las gracias a cada uno de vosotros por asistir a este concierto", subrayó López, al tiempo que saludaba a su madre que estaba entre el público.

Luego entonó los acordes de su canción El Patio, uno de los grandes temas de su último disco, donde el público la cantó junto a la voz de Pablo. Fue uno de los grandes momentos de la noche. Seguidamente llegaron otras canciones como El incendio que el cantante dedicó a su hermano Luis López, El teléfono en cuya introducción López provocó las risas del público y Lo imposible, los tres temas de su nuevo disco.

Después de Dos palabras, Pablo López cantó Hijos del verbo y Trece. El mundo fue otro de los grandes temas que el público coreó junto a Pablo López en una noche inolvidable para muchos. Otro gran momento fue cuando Pablo recordó a su gato Fredy ya fallecido. Le cantó el tema El Gato, asegurando que "cuando me fui a Notting Hill a escribir este disco, un compañero de día que se llamaba Fredy, se puso malito y se nos fue. Él era un gato que hacía heridas cutáneas, y nosotros hacemos heridas subcutáneas".

La parte final del concierto fue muy animada ya que sonaron Suplicando con el público puesto en pie, continuando con El futuro y La Libertad. Fue un final apoteósico de concierto. Pero Pablo López después de marcharse del escenario tuvo que regresar para hacer cuatro bises, que luego fueron cinco.

Gracias por su apoyo y por estar aquí en esta noche tan especial", dijo Pablo López al tiempo que cantaba Las 17:00 de su nuevo trabajo. Luego continuó con Lo saben mis zapatos y La mejor noche. El final fue con la mejor canción de Pablo López como es Tu enemigo. Se marcharon los músicos y Pablo junto a su piano hizo El Patio.

Fue el colofón a un concierto que hará historia. El público salió feliz y contento, ya que se había disfrutado con intensidad un gran concierto.