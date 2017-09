El legado de Pérez Siquier ocupa el Centro que lleva su nombre en Olula del Río

El fotógrafo almeriense y Premio Nacional de Fotografía 2003, Carlos Pérez Siquier, inauguró ayer en Olula del Río el espacio museístico que lleva su nombre y que acogerá su obra y legado. La apertura de este nuevo centro junto al Museo Ibáñez contó con la presencia del Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Luis Lafuente Batanero; el alcalde de Olula del Río, Antonio Pascual; Santiago Alfonso Rodríguez, miembro del Patronato de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, y el director de la fundación, Juan Manuel Martín. Además intervino Andrés García Ibáñez, Presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

Pérez Siquier que estuvo acompañado de su familia ayer se mostró muy emocionado tras descubrir la placa donde queda constancia de la apertura del Centro que lleva su nombre. "En mi obra he puesto mucho amor. He sido bastante intuitivo al coger las imágenes, pero las he realizado con autenticidad. Yo no he tenido que ir a países lejanos para hacer mis fotografías, ya que las he hecho en mi tierra".

"Las imágenes creo que sobrevivirán y servirán para que todos se acuerden un poco de mi", dijo este brillante fotógrafo almeriense. También agradeció el esfuerzo realizado por muchos amigos que vinieron desde Alemania y Francia a la inauguración.

El Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero subrayó que "la materialización del Centro Pérez Siquier es una iniciativa sin precedentes en España, es la primera vez que se dedica en nuestro país un museo monográfico a uno de los grandes autores clásicos de la historia de la fotografía española".

Andrés García Ibáñez, gran amigo de Pérez Siquier agradeció a los profesionales que con sus aportaciones de forma desinteresada han permitido que se pueda construir un centro de estas características, de tanto nivel "con un escasísimo presupuesto".

Santiago Alfonso, patrono de la Fundación Ibáñez Cosentino, subrayó que "esta Fundación hace hoy justicia con un premio Nacional de Fotografía que ha realizado una aportación extraordinaria a la fotografía de su país. Hoy la comarca del Almanzora y del Mármol es más rica culturalmente al contar con un centro dedicado a Pérez Siquier".

Juan Manuel Martín Robles, director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, subrayó que "estamos en un acto único e irrepetible durante mucho tiempo. El motivo que nos reúne aquí es Carlos Pérez Siquier. Carlos para nosotros no es solo el fotógrafo, es el amigo. Es una de las personas que más generosidad ha tenido con esta Fundación".

Antonio Martínez Pascual, alcalde de Olula del Río, reconoció la gran apuesta de Andrés García Ibáñez por la cultura. De hecho, el edil contó como surgió la idea de llevar a cabo el Centro Pérez Siquier y también cómo le planteó mantener el Museo Ibáñez, "ya que yo llego a la alcaldía en un momento complicado para el Museo", comentó.

El mundo de la cultura se dio cita ayer en Olula del Río para acompañar a Carlos Pérez Siquier. Fueron muchísimos amigos, artistas y fotógrafos los que se dieron cita en el nuevo Centro Pérez Siquier para arropar a un gran hombre.