Pérez Siquier recibió el Premio 'Desierto de Tabernas' por sus fotografías de cine

El Teatro Municipal de Tabernas acogió el sábado la gala de clausura, la entrega del palmarés y el Premio Desierto de Tabernas al fotógrafo Carlos Pérez-Siquier. La gran triunfadora de esta edición fue Mimosas (2016), del coruñés Oliver Laxe. Tal y como define el director, "un eastern espiritual y místico" con el que intenta trasladar al espectador que "vaya a la esencia de las cosas, que el corazón humano es igual en todos sitios y que hay que tener en cuenta todo lo que no se ve o se dice directamente".

Mimosas obtuvo tres de los cuatro premios de la Sección oficial de largometrajes: mejor neo-western, mejor interpretación y mejor contribución técnico-artística. Además, del premio RCService a la mejor dirección de fotografía en una obra española. El director, Oliver Laxe, el actor protagonista, Shakib Ben Omar y el equipo de sonidistas, Sergio González y Emilio Rivas subieron al escenario a recoger estos galardones. El Jurado además, otorgó el premio a la mejor película a Hell or high water, de David Mackenzie.

Pérez Siquier, muy contento, dijo que el asistió al nacimiento del cine en Tabernas

En cuanto a la Sección oficial de cortometrajes, dos obras francesas resultaron premiadas con el mejor cortometraje para Gold, de Guilhem Connac y mejor cortometraje neo-western para Une fois dans L'ouest, de Sophie Kamurasi. El premio del público fue para Fuga de la Patagonia, cuyos directores argentinos Javier Zevallos y Francisco D'Eufemia estuvieron presentes durante los días del Festival.

El premio RTVA a la mejor creación andaluza de género western recayó en A prueba, de Pablo L. De Aramburu (Cádiz). Por último, el premio a la mejor práctica de escuelas de cine fue concedido a Los odiosos cuatro, de Adán Pichardo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En la entrega de premios participaron los miembros del Jurado, Irene Garcés, Mario de la Torre, Alejandro Melero y José Francisco Montero; el director territorial de RTVA, Antonio Torres; el director de Marketing de Skoda, Albert García; el diputado de Fomento de Empleo Agrario de la Diputación de Almería, Guillermo Casquet; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería; Gracia Fernández; y el diputado nacional, Juan Jiménez. Tras la entrega del Palmarés, llegó el momento del Premio Desierto de Tabernas al fotógrafo Carlos Pérez-Siquier. El director de AWFF, José Francisco Viruega destacó la trayectoria profesional del almeriense que "desde los años 80 ha inmortalizado localizaciones del Desierto a través de su objetivo dando a conocer el paisaje en todo el mundo".

"Tengo un privilegio, el triste privilegio de la edad ya que yo he asistido al nacimiento del cine en Tabernas. Hace más de sesenta años, André Cayatte vino a Tabernas para rodar Ojo por ojo. No había encontrado en Libia, Marruecos o Egipto un paisaje que le encajara hasta llegar aquí. Cuando se publicaron noticias sobre esta película, sucedió algo, y es que el verdadero protagonista no fue el director sino el Desierto", recordó Pérez-Siquier.

El alcalde de Tabernas, José Díaz, clausuró esta séptima edición de AWFF. "Tenemos un patrimonio cinematográfico que debemos cuidar y poner en valor, porque el cine no solo es pasado y presente en Tabernas, sino que debe formar parte de nuestro futuro. Seguiremos trabajando para que Almería Western film Festival continúe consolidándose y sea punta de lanza de proyectos y producciones cinematográficos en nuestra tierra", manifestó Díaz.

La gala de clausura de AWFF fue presentada por la actriz Nadia Rodríguez, con un guión a cargo del escritor cinematográfico Alejandro Melero y la dirección artística de Diego Armando Alías. Contó con la asistencia de un gran número de invitados como los actores George Martin, Alberto Dell'Acqua, Sal Borgese, Elisa Montés y su hija, Emma Ozores, así como directores, productores, y otros profesionales de la industria cinematográfica.

Sin duda, el Festival de Tabernas se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional en el genero western, estando muy consolidado.