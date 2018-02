Pospuesto el rodaje en Almería de la película 'The Rhythm Section' por accidente de Blake Libely

Un nuevo nombre se suma a la lista de actrices que tienen un percance durante los rodajes de la película en la que están trabajando, y se trata de Blake Lively. Además, no solo se ha quedado ahí el asunto, sino que se ha tenido que suspender el rodaje del film por dicha causa.

La película dirigida por Reed Morano estaba en proceso de grabación, sin embargo ha tenido que suspenderse por el accidente que le ocurrió a su actriz protagonista, Blake Lively. Y es que la actriz sufrió una lesión en su mano mientras se estaba rodando la película en Dublín, el pasado mes de diciembre.

Sin embargo, la actriz no se recuperó bien, y Lively tendrá que pasar por el quirófano otra vez y así recuperarse del todo de la lesión en la mano. Así mismo, el director tendrá que posponer el rodaje durante más tiempo del estimado, según The Hollywood Reporter.

Nadie del equipo, ni de dirección, ni de producción, sabe a ciencia cierta cuando volverán a retomar el rodaje de la película, pero según fuentes cercanas de 'THR', la actriz puede estar durante cinco meses para recuperarse. El rodaje de la película en Almería estaba previsto para febrero por lo que se pospondrá en principio hasta el mes de junio. El rodaje, según fuentes de la productora, se pospone de momento, pero no se suspende. The Rhythm Section es una película cuya protagonista Blake Lively, en el papel de Stephanie Patrick, se le muere toda su familia en un accidente de avión. Sin embargo, con el tiempo se dará cuenta que no se trata de un accidente, sino que va más allá, por lo que su tristeza se convertirá en ganas de venganza y querrá descubrir que fue lo que sucedió.