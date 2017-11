RTVE.es abre la votación para elegir el mejor corto iberoamericano de FICAL

En la XVI edición del Festival Internacional Cine de Almería los usuarios de RTVE.es elegirán a través de la web, al ganador del Premio RTVE al mejor cortometraje iberoamericano. Se podrán ver los 18 cortos seleccionados y votar hasta el 9 de noviembre. RTVE ha renovado por 4 años su compromiso con el festival, que se celebrará del 12 al 18 de noviembre, y en el que este año la Orquesta RTVE ofrecerá un concierto.

Contará con estrellas invitadas como Sophia Loren y Alex de la Iglesia. Cayetana Guillen Cuervo y Antonio Resines presentarán las galas de inauguración y clausura.

RTVE, medio oficial del Festival Internacional de Cine de Almería, participará en la entrega de premios y patrocinará uno de los galardones: el premio RTVE al mejor cortometraje iberoamericano, que está dotado con 1.700 euros y un trofeo.

Los usuarios pueden ver los cortometrajes en la siguiente página web http://www.rtve.es/television/almeria-en-corto/ y votar por su favorito hasta el 9 de noviembre.

Los cortometrajes que optan a ganar el premio especial de RTVE son: Ahora tengo pene; Cachorro; Cariño, me he follado a Bunbury; El turno; Fugit; Genaro; Hubo un lugar; Insuficiente; La fuga de los 45; Lakrua; Madre; Ponte en tu lugar; Sara; The app'; 'The Mauritania Raiway: Backbone of the Sahara; Tribus de la Inquisición; Una casa en el campo; Una familia de verdad. El cortometraje ganador se emitirá RTVE.es y en los canales de TVE. El premio especial de RTVE al mejor cortometraje iberoamericano se entregará en la gala de clausura del festival que presentará Cayetana Guillén Cuervo.

En la presentación del festival el pasado jueves en Madrid, el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, destacó que la Corporación ha colaborado con este evento desde hace años "y seguirá haciéndolo con todo el entusiasmo contagiado por las autoridades de Almería. Seguiremos, además, patrocinando el Premio RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano. Este año tenemos un valor añadido: la Orquesta Sinfónica RTVE estará presente en este Festival interpretando grandes sintonías de nuestro cine y de bandas sonoras emblemáticas que se rodaron en Almería".

El pasado mes de octubre RTVE renovó por cuatro años su compromiso con la Diputación Provincial de Almería para la promoción y difusión de la XVI edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), que se celebrará del 12 al 18 de noviembre. Según el convenio firmado, RTVE se convertirá, por tercer año consecutivo, en patrocinador y medio oficial de FICAL.

Como novedad y resultado de este acuerdo, la Orquesta RTVE ofrecerá el viernes 17 de noviembre, en el marco del certamen, un concierto de música cinematográfica en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, donde se espera un lleno total.