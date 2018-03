El Rancho Leone acogió el rodaje del cortometraje 'La venganza se sirve fría'

El cortometraje La Venganza se sirve fría se ha rodado recientemente en tierras almerienses. Se trata de un corto con temática western, y "la historia se centra en que a veces pasan cosas en la vida de manera inesperada, y cuando menos te lo esperas, ya sean cosas buenas o cosas malas, aunque estamos convencidos, que a cada persona le llega su final, según lo haya cultivado toda su vida", apunta el director Miguel Ángel Cañadas.

Esta historia esta escrita y dirigida por el actor Miguel Ángel Cañadas, y por Julio García, músico, cantautor, y productor musical. García nació en Palma de Mallorca, aunque vive en Alicante desde hace muchos años.

Es el primer trabajo como directores de un cortometraje tanto de Cañadas como de García, aunque han realizado trabajos juntos, como actores en la obra de teatro La puta y el torero protagonizada por Karlos Lima, y la actriz malagueña, Belén Márquez.

Miguel Ángel Cañadas también ha trabajado con Julio García en varias intervenciones de sus videoclip como Yo me quedo aquí en Madrid.

Este nuevo corto lo han realizado junto a Luis Romero, el protagonista de la historia y entre los tres han producido La venganza se sirve fría. Se ha grabado en el Rancho Leone y en una rambla cercana al mismo, los exteriores y el interior en una casa de Elche de la Sierra y un pueblo de Albacete.

"El equipo ha estado muy metido en el rodaje, y muy comprometido con el mismo, cosas que es de agradecer, aunque no fue nada fácil la grabación. Ahora Julio y yo hemos montado una productora, y eso hace que nuestro compromiso sea mayor aun para los proyectos venideros", sostiene Miguel Ángel Cañadas.

"Ahora trabajamos para preparar todo para el día de la presentación, pero al mismo tiempo ya estamos escribiendo lo que queremos que sea nuestro próximo proyecto y nos parece muy bonito, pero no podemos decir nada. Ya están varios técnicos interesados en seguir trabajando con nosotros, de hecho, están involucrados con este corto de manera total, y estamos encantados, estamos muy ilusionados y contentos y no queremos dejar de trabajar", explica Cañadas.

"Yo evidentemente, no voy a dejar mi profesión, pero esto de dirigir actores, es una cosa que me gusta mucho, y ya he tenido la ocasión de hacerlo en otros trabajos, ademas de haberlo hecho en este. La verdad es que tengo ganas de que llegue la presentación que será en este mes de marzo, y que todas las personas que asistan puedan ver este trabajo que hicimos con tanto esfuerzo e ilusión, y ojalá guste, eso es lo mas importante, que guste al publico", confirma Cañadas.

El equipo artístico lo conforman Luis Romero, Miguel Ángel Cañadas, Nabil Karma, Macarena Velasco y Victoria López.

Los directores son Miguel Ángel Cañadas y Julio García. El scrip es Daniel López, mientras los operadores de cámara son Aaron Martínez y Adrián Berenguer. La Foto fija y Making off ha corrido a cargo de Dani Acosta; el Técnico de sonido ha sido Cristian Pulido ( Estudio kris_puli). El auxiliar de Sonido ha sido Sergio Kiara y la iluminación ha corrido a cargo de Cristian Caparrós. El Jefe de vestuario y el Atrezo ha sido Leonardo Giménez. El maquillaje-caracterización ha sido de Sara Soto e Inés Córdoba. El maquillaje-peluquería corrió a cargo de Lucía Collante y Alba Poveda. Los diseñadores Gráficos han sido Adrián Berenguer, Cristian Caparrós y Victoria Fenix. Semovientes el Rancho Leone y el Jefe de semovientes, Salvador Fernández. La producción es de Jesús Galdeano y los productores son Julio García, Luis Romero y Miguel Ángel Cañadas.