Ray Loriga presenta el día 25 su novela 'Rendición' en El Ejido

El reputado escritor madrileño Ray Loriga presentará el próximo 25 de enero su última novela, Rendición, un trabajo que le ha valido el prestigioso Premio de Narrativa Alfaguara 2017 consolidado como todo un referente de los galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en castellano.

De esta forma, el autor visitará El Ejido, en el marco del 'Ciclo de Encuentros Literarios 2018', para ofrecer una conferencia magistral en la Sala B del Auditorio, a partir de las ocho y media de la tarde.

La novela narra la historia de una familia de refugiados que abandonan su casa

Considerado uno de los novelistas más populares del momento, su último galardón le ha supuesto el reconocimiento de la crítica a un manuscrito calificado por el jurado de la XX edición de estos premios como "una historia kafkiana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todo".

Un trabajo alabado por la crítica como "una novela excepcional que posee una profundidad desarmante de la que no deja de manar luz. Un regalo, una elegía de tuétano lírico e irresistible".

Rendición narra la historia de una familia de refugiados que "se ve obligada a abandonar su casa y sus tierras para recorrer un paisaje devastado por la guerra hasta una ciudad de cristal y la promesa de un futuro protegido. Pero la vida sin derrotas, ni dudas no es ningún triunfo, sino una rendición más verdadera. Reivindicar la propia desdicha, desconfiar de la felicidad, admirar desde lejos la victoria; en eso radica la condición humana. Si no duele, no es vida".

La obra literaria de Ray Loriga, de origen madrileño, ha sido traducida a 14 idiomas y es una de la mejor valoradas por la crítica nacional y nacional. Como ya es sabido Ray Loriga se prodiga, también, como un destacado guionista y director de cine, habiendo trabajado en varias películas.