La Recreación 'Old West History' reúne a cientos de personas en el MiniHollywood

El parque temático Oasys MiniHollywood acogió este pasado fin de semana la Recreación Histórico Internacional Old West History con un amplio programa de actividades. Organizado por Oasys MiniHollywood, Lamento Films y Armería Leonardo ha reunido a más de 80 recreadores históricos, lo que ha hecho que hubiera una masiva asistencia de público que ha disfrutado muchísimo con esta Recreación.

El sábado comenzó el Old West History, con un recorrido didáctico por la historia del salvaje oeste americano con personajes históricos del Far West. Se contó con la presencia de los detectives Pinkerton, Billy the Kid, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Buffalo Bill, Annie Oakley General Custer, Caballo loco, Nelly Casham, Belle Starr, Doc Holliday, Emiliano Zapata Calamity Jane, Buck Taylor, Nube roja, etc.

Luego tuvo lugar la conferencia sobre las Guerras indias, impartida por el historiador Raúl Matarranz. Uno de los grandes atractivos fue el espectáculo del ok Corral, con una narración histórica con speaker que reunió a mucho público.

También se llevó a cabo la firma del tratado de Laramie en el Campamento Sioux. Y luego se llevó a cabo el asalto de la banda de Los Dalton a los dos bancos en la ciudad de Coffeyville a cargo de los especialistas del MiniHollywood. Finalmente tuvo lugar la conferencia sobre La Guerra de Secesión de los EE.UU. impartida por el historiador Raúl Matarranz.

El domingo se desarrolló una conferencia a cargo de la Asociación de recreación histórica Confletfabula bajo el titulo El objetivo es Lincoln, como asesinar a un presidente. Por la tarde se desarrolló otra conferencia a cargo de la Asociación de recreación histórica Confletfabula denominada Fotografiando el Old West. Como eran las fotografías del lejano oeste.

Durante el fin de semana hubo visitas guiadas y didácticas por los distintos campamentos. José María Rodríguez, director del Parque Temático Oasys MiniHollywood se muestra muy satisfecho con esta Recreación. "Ha sido un fin de semana muy intenso donde hemos podido disfrutar de unas actividades en torno a las recreación histórica sobre el western. Un gran éxito".