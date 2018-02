Retiran de ARCO una obra en la que aparecen Junqueras y los Jordis como presos políticos

La galerista Helga de Alvear ha retirado este miércoles de su estand en ARCO la obra de Santiago Sierra Presos Políticos en la España Contemporáneaporque así se lo ha pedido Ifema, que argumenta que "la polémica" suscitada "perjudica" la "visibilidad" del resto, una decisión que el Ayuntamiento de Madrid ha pedido rectificar.

El Ayuntamiento de Manuela Carmena, que forma parte de Ifema a través de un consorcio junto con la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid, ha solicitado la celebración de una junta rectora urgente "virtual" para pedir la rectificación porque no comparte una decisión que desconocían que se fuera a tomar.

En un comunicado remitido esta mañana, la institución ferial subrayaba que "desde el máximo respeto a la libertad de expresión", la polémica "que ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas, está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018".

"Por tanto -añaden-, es su responsabilidad, como organizadora, tratar de alejar de su desarrollo los discursos que desvíen la atención del conjunto de la feria".

La galerista Helga de Alvear ha señalado a Efe que "entiende perfectamente" que ARCO le haya pedido que quitara la obra de Santiago Sierra Presos políticos: "estoy en casa ajena y si Ifema no quiere tenerlo ahí yo lo quito. En mi casa no me quita nadie nada", ha precisado. "Lo siento, pero no es más que una obra de arte", puntualiza la galerista, quien ha confirmado que hay interesados en la obra aunque no sabe si ya se ha vendido o no.

Sí mantiene los catálogos con los fotogramas pixelados, que se venden a diez euros cada uno, cuyos beneficios irán a una ONG que lucha contra el cáncer, porque, asegura, "nadie le ha dicho que lo quite".

El artista considera en una nota que la retirada de su obra es "censura", que "daña seriamente la imagen de esta feria internacional y del propio estado español" y es "una falta de respeto" hacia la galerista.

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha destacado a su llegada a ARCO para presentar la cesión de la colección de Ella Fontanals de Cisneros que en España no hay presos políticos y ha considerado que la retirada de la obra de Sierra puede deberse a un tema "conceptual".

"No he visto la obra pero lleva el título de Presos políticos pero si hay fotografías de personas que no son presos políticos hace pensar que conceptualmente no estaba bien ajustada la obra y es un criterio artístico que se ha tomado a la hora de retirarlo", ha agregado.

La serie de 24 fotografías de Santiago Sierra (Madrid, 1966), titulada Presos Políticos en la España Contemporánea y valorada en 80.000 euros, consiste en las imágenes, pixeladas, de "reconocidos encarcelados" como Oriol Junqueras y de los jóvenes encarcelados acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) o activistas del 15M.

Los citados aparecen sin rostro en esta serie fotográfica de Sierra, que en 2010 rechazó el Premio Nacional de Artes Plásticas aduciendo que él era "un artista serio", pero que son fácilmente reconocibles por las etiquetas que acompañan cada imagen.

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha aplaudido la decisión de retirar la obra de Sierra porque, "en este momento todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente y la crispación es positivo", ha dicho.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la decisión y ha apelado a la libertad de expresión: "no es compatible con la democracia que haya determinados temas que no se puedan tocar o sobre los que se pueda hablar", ha dicho.

Para el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, se trata de "censura" de "la Fundación ARCO" -"de una hipocresía superlativa"- y ha considerado este hecho, por el que pedirán al Gobierno que retire subvenciones o beneficios fiscales a esa fundación, propio "del régimen" del presidente turco.