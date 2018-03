Roquetas convoca el II Concurso de dibujo y pintura del Siglo de Oro

El II Concurso de Dibujo y pintura del Siglo de Oro dirigido a alumnos de los IES de la provincia de Almería se centrará este año en la mujer ilustre en el Barroco. Podrán participar todos los alumnos y alumnas matriculados en cualquier IES de la provincia de Almería.

El tema estará enfocado a la mujer que en la época del Barroco fue relevante en cualquier campo de la sociedad en dicha época, sea artístico, científico, educativo, etc. La técnica será libre. El soporte será lienzo, cartón, tabla o cualquier otro material siempre que no supere un grosor de 3 milímetros. El tamaño deberá ser obligatoriamente de 50x40 centímetros. Las obras se presentarán sin enmarcar. Las obras que no cumplan estos requisitos serán directamente eliminadas.

Cada alumno podrá presentar un máximo de dos obras. Las obras se entregarán en la Casa de la Cultura, situada en la plaza Luis Martín s/n. 04740. Roquetas de Mar (Almería) en horario de lunes a viernes entre las 9 y 20 horas, siendo la fecha límite de entrega el día 27 de abril.

Las obras deberán entregarse no firmadas, junto con un sobre cerrado que deberá contener los datos del autor (nombre, apellidos, DNI, domicilio actual completo, instituto en el que está matriculado y teléfono de contacto). En el exterior del mismo se escribirá un seudónimo junto con el título de la obra.

El jurado estará compuesto por miembros relacionados con el mundo de la cultura y las artes escénicas y las artes plásticas. Se establece un primer premio dotado con 300 euros, un segundo con 200 y un tercero con 100 euros. Cada participante podrá conseguir un solo premio. El jurado se pondrá en contacto con los ganadores para comunicarle la decisión.

Las obras premiadas y los 30 mejores clasificados se expondrán en el Centro de la Mujer de Roquetas de Mar desde el día 7 hasta el día 31 de mayo. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del ayuntamiento.

Las obras no premiadas ni seleccionadas para la exposición podrán ser retiradas desde el día 4 hasta el 22 de junio presentando el DNI en la Casa de la Cultura de 9 a 20 horas de lunes a viernes. Las obras no retiradas en este plazo se considerarán donadas al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El cuadro del primer premio será elegido para confeccionar el cartel anunciador de la siguiente edición del concurso, siempre que la organización lo estime oportuno. La participación supone la aceptación plena de las bases.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, organizador del concurso, no se hace responsable de pérdidas de cuadros ni deterioros. La organización se reserva el derecho de tomar decisiones ante situaciones sobrevenidas, no reflejadas en las bases, así como de solucionar cualquier tipo de conflicto en la interpretación de las mismas. Para cualquier aclaración, respecto al concurso, se pueden dirigir al área de Cultura del ayuntamiento de Roquetas de mar al correo colegios@aytoroquetas.org o llamando al teléfono 680.596286.