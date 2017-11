Roquetas de Mar celebró la festividad de Santa Cecilia con varios conciertos

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acogió el pasado viernes el último concierto de la XII Semana de la Música con motivo de la festividad de Santa Cecilia. El concierto estuvo dividido en dos partes. En la primera parte actuó la Coral Polifónica Ciudad de Roquetas de Mar acompañados en esta ocasión por la Joven Orquesta de Cuerda de la Escuela Municipal de Música de Roquetas, bajo la batuta de Alejandro Torrente.

Interpretaron By the waters of Babylon de P. Hayes, El eco es su voz de Haydn, Aleluya de Cohen con la magnífica interpretación como solista de Nancy Clarneau, Solamente una vez de Agustín Lara y Blue moon de R. Rodger y L. Hart y concluyeron con Piel canela de Bobby Capó.

Luego le llegó el turno a la Unión Musical Roquetas de Mar, que estuvo dirigida por Ignacio Bolívar Ruiz, que sustituía a Juan José Bou Álava. Antes del recital se les dio la bienvenida a los nuevos miembros de la Banda de la Academia de la Unión Musical. Subieron al escenario María Lucena, Silvia Lucena, Abel Alcalde, Alejandro Golbano, Mario Martos, María Díaz, Daniel Jesús García, Ariadna Rodríguez, Sergio Ruiz, María del Carmen Sampedro, Irene Velázquez, Sara García, Alba Martínez, Lucia Riado, Alejandro Quirós, Pablo Carretero, Lorena Sánchez, Noe Vázquez, Sofía Casanueva, Eduard Florin, Juan Carlos Palenzuela, Manuel García, Luis Molina, Carlos Organero, Keoni Tabares y Ana Díaz.

La Unión Musical como viene haciendo cada año también les dio la bienvenida a los nuevos miembros. Los nuevos músicos son Carolina Chaves (clarinete), Laura Villanueva (Saxo), Rubén Galindo (Percusión), Cristóbal Sánchez y Rocío Quirós (trombón) y Oliver Rubia, que al final no pudo asistir a este acto. Luego se le entregó un regalo a Juan José Bou Álava que durante diez años ha dirigido la Unión Musical con gran éxito.

El cuarteto FIMA ofreció un gran concierto en la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar el pasado jueves. El cuarteto FIMA lo forman Pilar Romero, flauta travesera; María del Mar Ibáñez, violín; José Vicente Ibáñez, viola y Octavio Santos, violonchelo.

Esta formación musical inicia su andadura este mismo año 2017 y el concierto de la Semana de la Música fue su primera actuación como grupo. Sus integrantes son músicos con amplia experiencia en la interpretación y estudio de la música clásica.

Su objetivo es dar a conocer una formación musical no tan conocida como otros cuartetos, como los de cuerda por ejemplo. En el concierto se interpretaron dos Cuartetos de Mozart: KV 285a y KV. 298, Cuarteto de Haydn Hob: II op. 5 nº 3 y Cuarteto Hoffmeister H. 5929, todas ellas de gran emotividad y calidad artística.

Por otra parte, el miércoles la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar acogía un concierto de los profesores del Centro con motivo de la Festividad de Santa Cecilia.

Hubo una extraordinaria entrada al salón de actos de la Escuela, ya que todos quisieron estar en un concierto con un repertorio extenso y unas formaciones variadas. Participaron los profesores Mercedes Sáez, Alejandro Torrente, Jesús Martín, Ginés Martínez, David Torrecillas, Anni Raunio, Desirée Manzano, Pedro Montiel Juan Pablo Rodríguez, Joaquín Soto, María del Mar Ibáñez, Encarna Martínez, Hugo del Pino, Rafael Arcos, Antonio Valverde y Salvador Martos. El martes, se celebró Con el cuerpo, concierto-Taller de Desarrollo Psicomotriz a través de la Música pop en Familia impartido por Antonio Domingo. Y el lunes, Emilio Villalba y Sara Marina ofrecieron su espectáculo de música medieval Amadis y el tesoro de la música en Roquetas. Luego hicieron Machina antiqua.