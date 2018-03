Rosana se acerca a sus fans en una actuación memorable en Roquetas

La cantante y compositora canaria Rosana brilló con luz propia en el gran concierto que ofreció el viernes en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La artista presentaba los temas del octavo disco de su carrera, titulado En la memoria de la piel, incluido en esta gira donde se celebran 20 años de Rosana dedicados a la música.

Rosana demostró que aparte de saber cantar, sabe perfectamente ganarse al público en cada uno de sus conciertos y sobre todo es una mujer con mucha energía.

En Roquetas hizo un concierto vibrante con casi tres horas de duración, pero sobre todo, se acercó a sus seguidores. Pocos artistas abandonan el escenario y recorren todo un auditorio besando, abrazando y haciéndose fotografías con el público. Rosana si lo hace.

A lo largo de la noche también se suscitaron las bromas que tanto le gustan a Rosana. Como en el primer tema seguía llegando público, propuso al resto de la sala que cuando volvieran a entrar otro grupo de personas ella haría como que se marchaba del escenario, como si el concierto hubiese acabado y el resto tendría que pedir gritando otra canción. Así lo hizo y realmente provocó las carcajadas en todos los asistentes.

En lo que respecta al concierto, Rosana se encontró cómoda en Roquetas. Entre canción y canción, con esa sonrisa eterna que la caracteriza, la cantante gritaba casi siempre 'Fantástico'. El inicio ya fue sorprendente, porque la cantante, acompañada por sus músicos, avanzó por el pasillo central del patio de butacas hasta llegar al escenario.

Comenzó el concierto con Llegaremos a tiempo. Y en el tema Todo es empezar hizo cómplice al público de la broma que era fingir que era la última canción si alguien llegaba tarde. Y prosiguió con Te debo este sueño, la balada Puede ser y los temas conocidos como Sin miedo y el siempre entrañable Soñaré.

El concierto tuvo una parte acústica, donde Rosana acompañada de su guitarra hizo canciones como Agua de llorar y Vino el sol. En Así son las cosas, los músicos más que tocar los instrumentos hacen los sonidos con la boca. Fantástica la interpretación. Luego Rosana hizo un tema maravilloso y romántico como era la canción Descubriéndote.

No podían faltar en Roquetas temas como El cielo que me das, Con una hora menos, En la memoria de la piel y Silencio. En los bises, Rosana recorrió el Auditorio al tiempo que cantaba sus hits más reconocibles. Si tú no estás aquí, El talismán y A Fuego lento. Otro gran momento de la noche.

Con el público entregado, Rosana que es pura energía en el escenario cerró la noche con Pa ti no estoy y Mañana. Todos se marcharon felices de haber vivido un espectáculo único.