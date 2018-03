Rozalén, Ismael Serrano, Marwan y Fito actuarán esta primavera en Almería

Concha Velasco, Enrique San Francisco, Edu Soto, Rozalén, Ismael Serrano, Marwan, Silvia Pérez Cruz, Fito & Fitipaldis, las Jornadas de Teatro de Siglo de Oro, la Feria del Libro (del 26 de abril al 1 de mayo en la Plaza de la Catedral), zarzuela, música clásica, ciclos y jornadas.

La 'Primavera Cultural' contará con más de 50 propuestas diferentes con una importante presencia de música y teatro, "pero también con un amplio y variado abanico de actividades en las que prima siempre la calidad contrastada", tal y como afirmó el concejal responsable del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, en la presentación, ayer en la Plaza Bendicho, de la programación para el próximo trimestre.

Concha Velasco vuelve con la obra 'El Funeral' con la que se despide del escenario

El edil apuntó que "si en otoño hicimos especial hincapié en las artes escénicas, creo que podemos asegurar que la primavera va a ser muy musical, con nombres muy destacados cada uno en su género. Ismael Serrano, con la gira del 20 aniversario (5 de mayo); Rozalén, más especial si cabe su visita, que está a punto de agotar entradas (11 mayo); Marwan, cantautor y poeta del momento (1 de junio); Silvia Pérez Cruz con quinteto de cuerda (2 de junio); Teddy Boys (9 de junio); la final del concurso del Cooltural Fest (25 de mayo); o el gran concierto de Fito & Fitipaldis en el Recinto de Conciertos (15 de junio)".

También en cuanto a música hay que destacar la segunda edición del Festival En Clave de Sol, el 2 de junio con Son del Malecón, La Trova y Grupo Almenara; la Escuela de Flamenco Chelo Ruiz el 5 de mayo en el Anfiteatro; el programa de conciertos de la Banda Sinfónica Municipal, que cuenta con actuaciones benéficas en el Apolo (13 y 17 de mayo a beneficio de Asalsido y la Asociación Española de Enfermedades Raras) y el inicio de conciertos en el Anfiteatro de la Rambla, Proemiun Metals el 7 de abril en Doña Pakyta, Big Band Clasijazz el 22 de abril, la Agrupación Musical San Indalecio el 29 de abril, "y seguirá teniendo el protagonismo que merece nuestra Orquesta Ciudad de Almería, con un concierto en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro y con un ciclo de cámara", destacó Carlos Sánchez.

El hecho de que haya más citas musicales no resta protagonismo a la programación teatral. Tal y como explicó Sánchez, "además de las siete obras del Teatro del Siglo de Oro (concentradas del 12 al 21 de abril), contaremos con El Funeral (12 de mayo), obra con Antonio Resines y Concha Velasco, con la que ha anunciado que se retirará de los escenarios, por lo que para los almerienses será una oportunidad de lujo para despedirla como se merece".

Otro carismático actor llevará su humor gamberro con Una noche con Enrique San Francisco' (20 de abril) y la comedia también tendrá otra cita destacada el 8 de junio con Más vale solo que ciento volando de Edu Soto. Además, se contará con una cita de Delicatessen: La Tigresa y Otras Historias de Darío Fo (31 de mayo), se estrenará también en colaboración con la UAL el I Encuentro de Teatro Universitario (primera semana de abril) y la obra del Aula de Teatro, Spain Is Different, el 31 de mayo.

A caballo entre la música y el teatro se encuentra el musical La Bella y La Bestia, delicia de grandes y pequeños, el 15 de abril; la zarzuela Luisa Fernanda para el 4 de mayo o la danza argentina de Malambeando que hará escala en Almería en su gira internacional el 18 de mayo.

Los más pequeños podrán disfrutar de la gira 15 aniversario de La Pandilla de Drilo el 28 de abril o la exposición interactiva dedicada a los orígenes del cine que se situará en la Plaza de las Velas, del 22 de mayo al 22 de junio, fruto del convenio de colaboración con la obra Social La Caixa.

La 'Primavera Cultural' seguirá contando con una nueva temporada del Cineclub Almería, que llevará otra decena de películas con lo mejor del cine independiente al Teatro Apolo. Continuará el Programa Estable de Teatro Aficionado (PETA) y continuará la intensa actividad en los espacios museísticos, especialmente en Doña Pakyta, donde destaca una obra invitada de Zurbarán, y el Espacio 2, a destacar una exposición de Carlos Pérez Siquier.

También cobran protagonismo las jornadas de análisis. El 19 de abril se celebrará la segunda edición de las Jornadas de Responsabilidad Social Cultural, que quieren convertirse en el encuentro anual de reflexión sobre la cultura y servir de concienciación sobre su importancia en el desarrollo sostenible de la sociedad, y del 4 al 8 junio las recuperadas Jornadas Astronómicas, que cumplirán su séptima edición.

Además, habrá actividades especiales con motivo del Día Internacional de los Museos, los días 16 y 17 de mayo, el día internacional de los Archivos, el 9 de junio en el Archivo Municipal Adela Alcocer o en el día internacional del libro infantil en la primera quincena del mes de abril.

Para concluir, Carlos Sánchez recordó que "Almería es Cultura todo el año, puesto que el ritmo de actividades es prácticamente diario. Seguimos además trabajando en completar un verano que contará con Lori Meyers el 21 de junio, como Il Divo el 6 de septiembre (se han vendido ya más de 3.000 entradas de un aforo de poco más de 5.000), el Festival Flamenco, Alamar y otras sorpresas que iremos anunciando próximamente", avanzó.