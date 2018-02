Sarah Lark presenta su novela 'Bajo cielos lejanos' en la Librería Picasso

La escritora Sarah Lark que se encuentra afincada en el Levante almeriense entre Los Gallardos y Turre presenta hoy a las 19 horas en la Librería Picasso su última novela Bajo cielos lejanos, editada por Ediciones B.

La novela se sitúa en la ciudad alemana de Hamburgo en la actualidad. La periodista alemana Stephanie nació y creció en Nueva Zelanda, pero ha perdido todo recuerdo relacionado con su padre y sus primeros años de vida allí. Ahora debe volver al país de su infancia y enfrentarse a los hechos que su memoria siempre prefirió ocultar. Pronto descubrirá la existencia de un antiguo diario de una joven maorí cuya dramática historia ha ejercido una profunda influencia sobre los hechos del presente.

En su última novela escribe una historia sobre la verdad, el silencio y el amor

Con él, logrará cerrar la brecha entre el pasado y el futuro. En su viaje por Nueva Zelanda, Stephanie contará con la compañía de Weru, un carismático y atractivo maorí que la ayudará no solo a descubrir secretos familiares escondidos durante mucho tiempo, sino también emociones que nunca se había atrevido a sentir. Sarah Lark cuenta una historia sobre la verdad y el silencio, sobre decisiones erróneas y correctas, sobre la confianza y el amor.

Sarah Lark sostiene que "esta novela es única, no forma parte de ninguna trilogía. Es una historia que se desarrolla por una parte en un tiempo presente y la otra parte en tiempo pasado". El tema de los maorís es algo que siempre ha apasionado a la escritora, y en todas sus novelas, que en su mayoría se desarrollan en Nueva Zelanda, aparecen los maoríes.

Lark es una escritora con una gran capacidad de imaginación. "Siempre intento contar nuevas historias y ponerle mucha imaginación". Bajo cielos lejanos marca un cambio en la forma de escribir de Sarah Lark. "Había una necesidad de cambiar un poco y esta obra es distinta realmente".

"La novela rompe un poco con lo que venía haciendo hasta ahora", apunta la autora, que no descartaría que su novela fuese llevada al cine, porque tiene un ritmo cinematográfico", afirma Lark, que lleva años viviendo en la provincia de Almería.

"Una gran parte de mis novelas las he escrito en España, las primeras en Mojácar y el resto en mi casa que está entre Los Gallardos y Turre", dice, al tiempo que reconoce que ha encontrado en la provincia de Almería un lugar fantástico y tranquilo.

"Unos amigos míos que tenían una cuadra de caballos en Vera me invitaron a pasar unos días. Cuando estuve aquí e hice un paseo con ellos, me enamoré de la zona. Me encanta la naturaleza y decidí rápidamente que quería vivir en la provincia de Almería. He aprendido también algo de español".

Lark ya trabaja en otra novela que se desarrolla en Nueva Zelanda y que es totalmente histórica, donde cuenta la historia de un pueblo muy diferente a los maorís. La escritora confiesa que "me apasiona escribir, pero también soy una gran lectora. Todo el verano me lo paso al lado del mar o la piscina leyendo".

Lark es una escritora que vive de sus libros ya que sus obras se han traducido a 20 idiomas, incluido el chino. Sarah Lark vive entre la escritura y los caballos. "La literatura y los caballos son mis dos pasiones", sostiene.

Sarah Lark se puede considerar un fenómeno de masas, ya que sus novelas son leídas por miles de personas en el mundo. La crítica siempre ha sido muy respetuosa con la escritora que un buen día eligió la provincia de Almeja para vivir y para dar rienda suelta a su imaginación escribiendo grandes obras.