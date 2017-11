Un concierto del grupo O Sister! pone hoy el broche final al Festival Internacional de Jazz de Roquetas

La ficha 'Jazz' Actividad. Festival Internacional de Jazz de Roquetas. Grupo. O Sister!. Lugar. Teatro Auditorio de Roquetas. Hora. 21:30 horas. Día. Hoy, sábado, 4 de noviembre.

El II Festival Internacional de Jazz de Roquetas de Mar concluye hoy sábado, a las 21:30 horas en el Teatro Auditorio con el concierto del grupo O Sister!, uno de los grupos más internacionales de España con invitados de la Dixieland Clasijazz.

Un espectáculo único de música, canto y baile que hará retroceder al público a las primeras décadas del siglo XX, haciéndole disfrutar de uno de los géneros musicales más populares y exitosos de los años 30, el swing, que se puso de moda en Estados Unidos a finales de los años 20 y luego se extendió a Europa, convirtiéndose en símbolo de toda una época.

La prestigiosa compañía sevillana O Sister!, que desde sus orígenes homenajea al swing de las primeras décadas del siglo XX, trae a Roquetas de Mar este nuevo espectáculo Stompin' in joy (literalmente, "zapateando de alegría") que deleitará al público con un amplio repertorio en el que se incluyen desde las típicas canciones de la edad de oro del swing hasta temas propios, compuestos por la propia compañía en 2016, siempre en ese estilo más cercano al jazz popular y bailable que les caracteriza. Música alegre junto con letras sencillas y pegadizas para sus canciones originales, que abarcan desde temas cotidianos de tono desenfadado como The baby rag y Please, don't talk to me before my morning coffee hasta el habitual inconformismo de una banda que reivindica el papel de las mujeres compositoras e intérpretes en la historia del jazz.

Hoy sábado, se llevará a cabo un taller de jazz para niños, jóvenes y no tan jóvenes a cargo de Pablo Mazuecos en la Escuela Municipal de Música.