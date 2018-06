Sonora da a conocer mañana su nuevo disco en La Guajira

El dúo musical Sonora ofrece mañana viernes, a las 22 horas un concierto en La Guajira. La entrada tiene un precio de 6 euros. Sonora es un dúo musical formado a principios del 2016 por Eva Penélope (voz), y Antonio Álvarez (guitarra y voz). Ambos con amplia experiencia y trayectoria en múltiples proyectos musicales.

Con la impronta e influencia de la música pop de los años 60 y 70 del pasado siglo, este dúo se mueve por unos parámetros muy influenciados por grupos vocales foráneos como Beatles, Beach Boys, Hollies, Crosby Stills Nash And Young, Simon & Garfunkel, Peter, Paul and Mary, etc. O patrios como Dúo Dinámico, Brincos, CRAG, etcétera.

Sonora lo forman Eva Penélope y Antonio Álvarez, dos artistas veteranos

En sus conciertos combinan repertorio de versiones folk-pop con canciones propias compuestas por Antonio Álvarez, que en la voz y proyecciones fotográficas de Eva Penélope hallan su total encaje.

En 2016 graban su primer EP con cuatro temas: dos propios y dos versiones (Kinks, Smokey Robinson), bajo la batuta de Jass en Producciones Peligrosas (Granada).

A lo largo de este tiempo han presentado su directo en eventos como Ciclo de música por los rincones de Salobreña, Música en la calle en Órgiva, Ciclo de música de Ogíjares, Primavera Musical-Granada ciudad del rock, Ciclo de música Nívar, Ciclo música de primavera Corrala de Santiago (Universidad de Granada) teloneando a Luis Prado (Sr. Mostaza), Festival Redetejas Granada, Festival Almería Beatles Festival 2017, Festival Solos 2017 Albox y Programación cultural La Expositiva.

SONORA publica en el 2018 un cedé con seis temas titulado Qué bello es vivir, cuya edición en parte será financiada gracias a la convocatoria de ayudas para ediciones musicales (Fundación SGAE 2017). Además cuenta con el apoyo altruista de José María Guzmán (Solera, CRAG, Cadillac) y su "Cadillac Music".