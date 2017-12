El dj italiano Spada rueda el videoclip de 'Oxygen' en el Desierto de Tabernas

El dj italiano y productor de música electrónica Spada está en Almería rodando el videoclip del tema Oxygen que se rueda en el desierto de Tabernas. La Rambla del Búho acogió ayer la grabación de varias escenas desde el aire a través de un dron.

Junto a Spada participa la modelo italiana Clementina Aliberti y la bailarina almeriense de danza oriental, Cristina Samaniego. El videoclip está dirigido por Claudio Zagarini.

Se ha elegido Tabernas ya que tiene mucho parecido con el desierto de Nevada

La trama del videoclip tiene como protagonistas a Aliberti y Samaniego, dos jóvenes que van por medio del desierto y se encuentran con una botella de agua vacía. La ayudante de dirección es la italiana Caterina Mattevi. Las localizaciones han corrido a cargo de Emilio Robles.

El estreno del videoclip está previsto para el 15 de diciembre. Claudio Zagarini explicaba ayer que "en una semana tengo previsto tenerlo listo, y en menos de dos semanas ya se podrá ver. Se mostrarán unos paisajes fantásticos de Tabernas en ese videoclip. Hemos elegido este desierto porque se parece mucho al desierto de Nevada en Estados Unidos".

Valentina Torres Rodríguez se encarga de maquillaje de los protagonistas de este videoclip. Aunque es colombiana lleva toda su vida viviendo en Málaga. Ayer se desplazó hasta Almería para trabajar para este videoclip de Spada, el dj italiano más cotizado a nivel internacional.

In All Your Glory fue el primer lanzamiento de Spada en Hysterical en 2013, y desde entonces nombres internacionales comenzaron a apoyar a este joven productor italiano.

Spada se mostraba ayer encantado de pisar un suelo tan único como el desierto de Tabernas, paisaje que se mostrará al mundo a través del videoclip del tema Oxygen. Cristina Samaniego, se mostraba feliz de participar en esta grabación. "Estoy muy feliz de estar junto a una gran figura como Spada, a pesar del frío que hace hoy en el Desierto".