Suspendido 'The Magic of Santana' el sábado en Roquetas

Moon World Records, productora encargada del tour The Magic of Santana ha anunciado la suspensión de dicho Tour. "Por causas familiares de extrema urgencia del guitarrista principal, Gerd Schlüter, que le impiden llevar a cabo los conciertos de la gira, y siendo éste parte esencial e imprescindible en el espectáculo, nos vemos obligados, con mucho pesar, a suspender el tour que The Magic of Santana tenía previsto realizar en España durante el mes de noviembre". Sostiene la productora.

Precisamente 'The Magic of Santana' tenía previsto llegar el sábado, 25 de noviembre al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La productora lamenta profundamente los posibles inconvenientes que esto pueda ocasionar. Al mismo tiempo, informan de que el importe de las entradas se podrá recuperar a través de dos formas. Por un lado, las entradas adquiridas en taquilla se recuperaran en la caja del Ayuntamiento en horario laboral y las entradas adquiridas por internet mediante transferencia a efectuar por entradas.com.

The Magic of Santana, ha pretendido siempre mostrar el espíritu musical de Carlos Santana con una amplia selección de sus canciones favoritas. Un viaje musical a través de la obra de uno de los pocos músicos que tuvo éxitos durante más de cinco décadas.