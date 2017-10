The Beatles Symphonic estrena 'All you need is love' en el Teatro de Roquetas

La ficha 'Música' Formación. The Beatles Symphonic. Espectáculo. All you need is love. Lugar. Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Hora. 21:30 horas. Día. Hoy, sábado, 21 de octubre.

Todos los éxitos de los Beatles sonarán hoy sábado a partir de las 21:30 horas en el Auditorio de Roquetas de Mar como nunca antes se escucharon, con una banda de rock y una formación sinfónica que mezclarán los sonidos para elevar míticas canciones como Yesterday, Penny Lane o la canción que da título al espectáculo, All you need is love.

Serán 25 artistas sobre el escenario que estrenan este espectáculo en Roquetas de Mar. Un show que recorrerá España y Portugal en el próximo año. Un elenco artístico formado con una banda de rock, como base del show, todos ellos grandes músicos procedentes de Eslovaquia y República Checa, y la formación sinfónica que la conforman músicos profesionales, todos ellos de nacionalidad española y con larga y dilatada trayectoria en giras o conciertos con artistas como Raphael y Pastora Vega.

El espectáculo se completa con vídeo proyecciones que recuerdan lo que significaron los Beatles en la sociedad de los 60, no solo en su país, sino en todo el mundo. Un grupo que con su música y su espíritu joven y revolucionario influyeron en cambios sociales en muchos países, en una época en la que los ciudadanos anhelaban un mundo mejor.

El espectáculo de algo más de 100 minutos de duración, respeta los tonos originales de las canciones y cada sonido, aunque, eso sí, completados con una amplia sección de cuerdas, violines, violas y violonchelos, así como metales y maderas que dan un nuevo color a tan bellas melodías. La dirección musical y arreglos han corrido a cargo de Donald Dokupel, músico eslovaco y pianista.