The Beatles Symphonic recorre durante 90 minutos las canciones de la banda de Liverpool

La música de Los Beatles volvió a sonar el sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. The Beatles Symphonic estrenó el espectáculo All you need is love. Sobre el escenario una banda de rock y una formación sinfónica unieron su talento. Cuatro grandes solistas pusieron la voz a las canciones de la banda de Liverpool. Sobre el escenario 25 artistas en un espectáculo que el año próximo recorrerá toda España. Un elenco artístico formado con una banda de rock, como base del show, todos ellos grandes músicos procedentes de Eslovaquia y República Checa, y la formación sinfónica que la conformaban músicos profesionales, todos ellos de nacionalidad española y con larga y dilatada trayectoria en giras o conciertos.

El espectáculo que se completó con vídeo proyecciones que recordaban lo que significaron los Beatles en la sociedad de los 60, no solo en su país, sino en todo el mundo. Un grupo que con su música y su espíritu joven y revolucionario influyeron en cambios sociales en muchos países, en una época en la que los ciudadanos anhelaban un mundo mejor. Los cuatro solistas de este gran espectáculo fueron Helena Dokupelova, Dominika Gorecka, Martin Petrick y Jindrich Kovalcik.

El espectáculo respetó los tonos originales de las canciones y cada sonido, aunque, eso sí, completados con una amplia sección de cuerdas, violines, violas y violonchelos, así como metales y maderas que dieron un nuevo color a tan bellas melodías compuestas por Lennon y McCartney.

A lo largo de hora y media de espectáculos sonaron temas de Los Beatles tan conocidos como Help, Let it Be, Yesterday, Imagine, Obladi Oblada, Penny Lane' Hey Jude, Eight Days a Week y Lady Madonna, entre otras.