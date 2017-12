The Dry Mouths estrenan el segundo single del que será su nuevo disco

The Dry Mouths estrenan Doomental VI: Law Far Low Par, segundo single de su próximo disco When the Water Smells of Sweat. Está producido por Christ O. Rodrigues, Andy Reyes y Josh Morales en Desert City Studio. Doomental VI: Law Far Low Par es el segundo single del quinto disco de estudio del trío almeriense The Dry Mouths. Éste álbum tendrá formato de MiniLP y será titulado When the Water Smells of Sweat (2018).

Con este single presentan un tema instrumental y experimental, posiblemente el más oscuro y denso que la banda haya compuesto hasta la fecha. Además han incluido nuevos arreglos e instrumentación como saxofones, sintetizadores, muros de guitarras y extraños ruidos de fondo, dando lugar a un sonido cercano al "doom" sin perder la esencia del sonido del grupo.