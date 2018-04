Tomatito y José Mercé unen su talento y graban un disco flamenco en Aguadulce

El guitarrista José Fernández Torres Tomatito y el cantaor jerezano José Mercé graban un disco de flamenco en el estudio que posee el artista almeriense en Aguadulce. Tanto Tomatito como Mercé unen su talento en este nuevo trabajo que verá la luz para el mes de octubre y que será, sin duda, un gran acontecimiento dentro del mundo del flamenco.

Curiosamente Tomatito desde la muerte de Camarón no había grabado un disco de flamenco como guitarra de acompañamiento. En este caso, Tomatito y Mercé que son grandes amigos desde hace muchos años, han decidido que había llegado el momento de grabar un disco que producen los dos genios del flamenco.

Mercé actuará en mayo en El Ejido y en El Taranto y en agosto lo hará en Fondón

"Tenía muchas ganas de volver a tocar para cantar y realmente nos hemos embarcado en este disco por gusto, y además hacerlo con un cantaor como Mercé que más que un amigo es como de la familia es un placer", sostiene Tomatito, minutos antes de meterse en el sótano de su casa para seguir grabando esta perla flamenca.

"Tenemos los dos, caminos ya consolidados y realmente no nos necesitamos el uno al otro, pero teníamos ganas de hacer algo bonito, donde Mercé cantara flamenco y yo tenía ganas de acompañarlo a la guitarra", sostiene Tomatito, que mantiene que "Mercé canta ahora mejor que antes, porque la experiencia es un grado. Cuando éramos más jóvenes éramos más inexpertos, la verdad, ahora tenemos muchísima más experiencia".

Para Mercé, la experiencia "es maravillosa", al tiempo que subraya que "estamos llenos de ilusiones y con muchas ganas de grabar un disco flamenco. Tomatito ha hecho otras músicas también en este tiempo y yo he hecho otros discos dedicados a la gente más joven. Teníamos ganas de hacer un disco flamenco y que la gente escuche guitarra y cante. Tomatito está ilusionado y tenía muchas ganas de oírme cantar como tiene que ser", afirmaba.

"Nos lo estamos pasando muy bien y disfrutando muchísimo en nuestra Almería, porque aunque soy de Jerez me siento muy almeriense, porque tuve la gran suerte de ser descubierto aquí en la Peña El Taranto. A partir de ahí empecé a ser conocido en Andalucía. Tenemos también un amigo como es José Antonio López Alemán, al que yo siempre llamo Mi Popo, que nos está ayudando mucho".

José Mercé resalta en este disco la gran colaboración que realiza Kiki Cortiñas, yerno de Tomatito, del cual asegura que "es una maravilla y nos está ayudando muchísimo. Nos ha hecho muchas cosas. Siendo tan joven nos está enseñando mucho a los dos". El cantaor jerezano mantiene que "hoy día canto con otra responsabilidad, con otro sentido. Ahora no tengo la rebeldía que tenía hace 30 años".

El disco que graban Tomatito y Mercé incluye unos diez temas, donde habrá una soleá, seguiriya, taranto, bulerías, una rumba y una zambra, entre otros cantes. "El fandango es denominado cante chico en el argot de los flamencólicos, como yo los llamo. Pero resulta que un fandango del Niño de la Calzá puede ser tan grande como una seguirilla o el fandango de Paco Toronjo puede ser tan grande como una seguirilla de Manuel Torre. Creo que el intérprete es el que hace el cante grande o chico", afirma Mercé.

"Estamos haciendo un trabajo con mucho cariño y queremos que salga bien. En ese sentido, Mercé ha echado mano de grandes cantaores viejos como Caracol y Manuel Torre", apunta Tomatito.

Durante la grabación del disco se habló de la actuación de Mercé en El Ejido el 20 de mayo y el día 21 en la Peña El Taranto. Aunque también se hizo mención al Festival de Flamenco de Fondón. "Ese es el festival más importante de la provincia de Almería. Es muy bonito ir por la Quinta Avenida de Nueva York, y que se me acerquen tres americanos, y me digan que me han visto en Fondón. Eso es muy fuerte" comenta Mercé.

"A mi en Suiza, en Zurich, también me pasó lo mismo. Me dijo un señor que me había ido a ver a Fondón", afirmaba Tomatito.