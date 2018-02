Tomatito ya tiene su butaca de honor en el Teatro Auditorio de Roquetas

Roquetas en clave de flamenco concluyó este sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con un extraordinario recital de José Fernández Torres Tomatito, que estuvo arropado por su grupo. Fue una noche muy especial para el guitarrista ya que descubrió la butaca de honor que lleva su nombre en el Teatro Auditorio. Fue el colofón a una semana intensa de flamenco por donde han pasado figuras como Miguel Ángel Cortés, Rafael Amargo y Agustín Barajas.

Tomatito en este concierto estuvo acompañado por su hijo José del Tomate a la guitarra, su hija MariÁngeles Fernández, su yerno Kiki Cortiñas junto a Morenito de Illora al cante y el baile de Karime Amaya junto al Piraña a la percusión. Tras acabar el recital, Tomatito bajó al patio de butacas, donde acompañado del concejal Francisco Gutiérrez descubrió la butaca de honor que lleva su nombre.

Hizo temas en solitario, acompañado de su hijo José e incluso con el resto de su grupo. Hubo temas que no faltan en los recitales del artista almeriense como Two Much o el tema que cantó su hija Mariángeles Fernández titulado Romance de Curro El Palmo. Brillante El Piraña al cajón y fantástica Karime Amaya, descendiente de Carmen Amaya, al baile.

En esta actividad que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas el pasado viernes se llevó a cabo una Masterclass de baile flamenco a cargo de Rafael Amargo en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. Amargo se mostró encantado de visitar Roquetas y poder ofrecer su saber sobre las tablas a un grupo de alumnas. Esa noche, Amargo acompañado por Agustín Barajas presentó su espectáculo Entre Amargo y Barajas.

Antes, el jueves, 22 de febrero llegó Antígona a contratiempo a cargo de la Confluencia Colectivo Escénico. Por la mañana hubo una representación para estudiantes de Secundaria y por la noche se hizo una función para el público en general.

El mismo jueves concluía la masterclass de guitarra ofrecida por Miguel Ángel Cortés que se desarrolló en la Escuela Municipal de Música. Al acto de entrega de diplomas asistió la concejala de cultura, María Dolores Ortega y Hugo del Pino, coordinador de Roquetas en clave de flamenco.