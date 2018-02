Últimas entradas a la venta para el mejor tributo a Dire Straits

La banda británica Dire Straits es una auténtica leyenda para los amantes de la buena música. Su elegante sonido, que conjuga el blues rock, con el progresivo y el rocanrol más clásico, ha influenciado a cientos de grupos desde que en 1978 se estrenaran con un primer disco homónimo y que durante 18 años se mantuvieron en primera línea del panorama musical internacional, hasta que Mark Knopler, su guitarrista principal y voz, emprendiera su trayectoria en solitario.

Lo mejor de su repertorio será el protagonista del concierto que Brothers In Band, considerados como su mejor tributo en todo el mundo, ofrecerá en el Auditorio Municipal Maestro Padilla este viernes, 9 de febrero, a partir de las 21 horas.

Las entradas se encuentra a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriacultura.com, y también lo estarán en la propia taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla. Tienen un precio de 32 euros para el patio de butacas, que lleva camino de agotar localidades, y de 28 euros para la zona del anfiteatro.

En The Very Best of Dire Straits, Brothers In Band ofrece una elegante y muy cuidada puesta en escena, una dirección musical arreglada para la ocasión, combinando lo mejor del extenso repertorio de la banda de Mark Knopfler tanto de sus grabaciones de estudio como de directo. Un espectáculo que revive los grandes éxitos de Dire Straits entre los años 1978 y 1991 y con el que Brothers In Band transporta en su particular máquina del tiempo, a través de un seleccionado y cuidado repertorio que pertenecen ya a la memoria de varias generaciones.

Down to the Waterline, So Far Away, Sultans of Swing o Money For Nothing tendrán cabida en un setlist que contará con una veintena de temas imprescindibles.