Valderrama presenta 'Bajo el ala del sombrero' el sábado en Almería

Juan Valderrama presenta en el Auditorio Maestro Padilla de Almería Bajo el ala del sombrero, basada en la vida del artista Juanito Valderrama. Será el próximo sábado, 25 de noviembre a las 21 horas.

Una historia que comienza en 1916 en un pequeño pueblo jiennense, en el seno de una familia de labradores, en la que un niño con una voz prodigiosa sueña con llegar a convertirse en un gran artista y no parará hasta lograrlo. Un camino que le llevará a recorrer España, Europa y muchos países de Sudamérica y que coincidirá con episodios fundamentales de nuestra memoria historia como la segunda república, la guerra civil de 1936, la dictadura, la emigración o la transición democrática.

Entre toda esta peripecia vital, el flamenco y la copla como eje central de su vida y también del espectáculo, por el que desfilan personajes tan variopintos como Pepe Marchena, el genial guitarrista Niño Ricardo, Pepe Pinto y la Niña de los peines, Miguel de Molina entre otros.

Un viaje apasionante en que se entrelazan la palabra y el cante, bajo el ala del sombrero de uno de los artistas más queridos de nuestro país, con una historia digna de ser contada.

Juan Valderrama narra una historia que le toca muy de cerca, pero no lo hace desde el punto de vista del hijo, sino de un espectador privilegiado que ha tenido la fortuna de vivir al lado de "un pedacito de nuestra historia". Y lo hace con un lenguaje claro y directo, sabiamente dirigido por Pepa Gamboa.

La directora Pepa Gamboa señala que "cuando Juan me llamó para leer el guión, me pidió que fuese sincera: "Pepa, necesito que me digas la verdad, aunque duela" Juan es así, directo y conciso. Y la historia me enganchó desde el primer párrafo. Nos reímos, lloramos y al final nos dimos un abrazo y brindamos por un proyecto apasionante".

"La vida de Juanito tiene tintes novelescos, pocos artistas han sido tan célebres y al mismo tiempo tan desconocidos. Y todo esto sin tener en cuenta la potencia de sus creaciones musicales, el flamenco y la copla. Es muy difícil contar y cantar como lo hace Juan en este espectáculo. La música es un ingrediente muy importante, pero no está por encima del texto".

Por otra parte, Juan Valderrama sostiene que "cuando me senté a escribir lo hice sin más pretensión que la de compartir una historia que me parece maravillosa. Con sus luces y sus sombras, sin dejarme llevar por la pasión, solo una visión, la mía. Enfrentarme a eso ha llevado años. Viajar a su mundo, a su infancia, recordarle a él y otros grandes artistas de su época es apasionante; la guerra del 36, el Madrid de

los cincuenta, la transición, los ochenta. El escenario se convierte en una pequeña máquina del tiempo".

Junto a Valderrama participan también Rodrigo Fernández (guitarra flamenca), Anabel Veloso (baile), Manuel Molina (piano) y Manuel Luque (percusión).