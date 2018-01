Varias formaciones de Clasijazz deleitan al público en el Padilla

Clasijazz sigue siendo una asociación llena de vida. A los vitalistas ritmos del swing y el jazz, a las improvisaciones propias del género, responde además un movimiento que se va extendiendo a lo largo de toda la provincia. Y es que el concierto que ofreció el sábado en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, en el marco de la programación del 'Invierno Cultural' puesto en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, sirvió para el estreno de una mega big band provincial, con cerca de cien músicos, provenientes de Levantina Big Band (Carboneras), Marble Big Band (Macael y Olula), Big Band de Cuevas del Almanzora, The Train (Huércal de Almería), Big Bandarax, The Little Big Band y Red Prawn Big Band (Garrucha).

La velada comenzaría de la mano de la Brass Band de Clasijazz. Música de calle y urbana en pleno ejercicio rítmico, como el 'Second Line' que parecía extraído directamente de Nueva Orleans. Tras ellos, los siguientes en actuar fueron los componentes del recientemente resucitado coro Góspel. "El coro góspel nació en Clasijazz pero desapareció hace cinco años porque muchas de sus cantantes comenzaron su carrera solista. Ahora, tras unos cuantos ensayos, volvemos a contar con esta formación, a la que está invitado a participar todo el que quiera, cada dos martes, a las 21:30 horas en la sede de Clasijazz", explicó su director, Pablo Mazuecos. El coro interpretó temas como Joshua Fit the Battle of Jericho o Down By The Riverside.

El coro Gospel hizo una actuación memorable haciendo temas como 'Down By The Riverside'

Fue a continuación cuando el escenario se llenó de la ilusión por el estreno de una gran formación de casi un centenar de músicos de todas las edades. Desde niños de siete u ocho años, hasta algún que otro sexagenario. Dirigidos por José Carlos Hernández como referencia central, pero con la coordinación de cada uno de los directores de las distintas agrupaciones, el gran combo provincial mostró su progreso con temas de John Lee Hooker o con otras prácticas rítmicas de jazz groove o haciendo el arrope instrumental al beat box.

Tras un breve descanso, la segunda parte de la noche fue para la Big Band Clasijazz Swing and Funk, dirigidos una vez más por Mike Fletcher, que deleitó con un repertorio centrado en obras del músico estadounidense de jazz, clarinetista, saxofonista alto y soprano, cantante y director de big bands, Woody Herman.