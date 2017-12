Vélez Rubio une tradiciones y música en su XXXIV Encuentro de Cuadrillas

La Diputación Provincial de Almería presentó ayer la XXXIV edición del Encuentro de Cuadrillas de Vélez-Rubio, una de las tradiciones con más arraigo de la provincia que tendrá lugar del 15 al 17 de diciembre en el municipio velezano.

El encuentro, único en la provincia e impulsor de posteriores reuniones de Cuadrillas como las que se celebran en María, Chirivel, Taberno y Oria, tiene como fin rescatar y promocionar las tradicionales Cuadrillas de ánimas a través de sus canciones, músicas y bailes. Una iniciativa con la que no sólo se difunde la cultura de la provincia, también se promociona el turismo en la Comarca y las tradiciones y raíces de la provincia.

En este sentido, el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, puso de manifiesto la importancia histórica de este evento. "Es muy importante conocer nuestras raíces, costumbres y cultura, recordarla con el valor que tiene y proyectarla a la sociedad actual. Eso hace más ricos a nuestros pueblos y a nuestra provincia. Por ello, desde la Diputación Provincial apostamos por este tipo de encuentros que dan un mayor valor añadido a nuestra cultura y difunden los valores y tradiciones de la sociedad almeriense". El alcalde de Vélez Rubio, Miguel Martínez-Carlón, agradeció a la Diputación el apoyo prestado a este evento que ha hecho posible que se diversifique en esta edición y se ayude, no sólo a hacer más actividades, sino también a profundizar sobre su origen.

"Este año cumplimos 34 ediciones y parece que fue ayer cuando comenzamos. El Encuentro de Cuadrillas una de las actividades culturales más importantes de cuantas celebramos en el municipio que tiene gran repercusión en la provincia y alrededores. Más que una tradición, el Encuentro de Cuadrillas se ha convertido en un aliciente turístico y cultural que reúne a cerca de mil personas" dijo Miguel Martínez-Carlón.

Los encuentros de cuadrillas son el evento cultural por antonomasia de la comarca de los Vélez. No solo han servido para situar a los Vélez en el mapa del panorama de la música tradicional española si no que gracias a ellos esta tradición, se han revalorizado y se han creado escuelas de folklore que forman a los que supondrán el relevo generacional de la cuadrilla para que esta corriente música no se pierda.

El primer encuentro de Cuadrillas de Vélez-Rubio surgió en el año 1983 y en la actualidad se celebra gracias al apoyo logístico y de difusión de la Diputación de Almería, Federación Española y Andaluza de Folclore, Federación de Pandas de Verdiales y la Asociación Grupo Folclórico Virgen de la Salud.

El sábado, 16 de diciembre, a las 16 horas actuarán en el Espacio Escénico Cine-Teatro Municipal Óvalo, la Cuadrilla de Vélez Blanco, Cuadrilla Auroros de Lorca, Cuadrilla de Vélez Rubio, Cuadrilla de Chirivel y Panda Raíces de Málaga.

El domingo actuarán la Cuadrilla de Huércal Overa, Cuadrilla de Pulpí, Cuadrilla de Vélez Rubio, Grupo alpujarreño El Almez y Cuadrilla de Ibi.