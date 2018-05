The Yellow Melodies y Don Gonzalo se suman al Pulpop FestivalEl libro 'Poemas de andar por clase' se presenta el martes en la UNED

La organización del Pulpop Festival añade nuevas incorporaciones al cartel con la actuaciones de Norek, The Yellow Melodies y el amenizaje de Don Gonzalo Dj. Una sesión de aperitivo que tendrá lugar el sábado 7 de Julio a las 13 horas junto el Chiringuito La Cabaña. La Plaza de Toros de Roquetas de Mar acogerá los día 6 y 7 de julio, un total de once actuaciones en directo más la final del concurso de grupos emergentes prevista para el viernes 6 de Julio.

Así, Los Punsetes, Apartamentos Acapulco, Ángel Stanich, Cooper, The Pains Of Being Pure At Heart, Perro, Loudly, Norek, The Yellow Melodies, Don Gonzalo Dj, Dj Jota Pop y Jj Sprondel (Ganadores del concurso de bandas del Pulpop Festival 2017), serán los principales reclamos de una jornada cargada de música y emociones, que, por su carácter gratuito, reúne a personas de toda España.

El Pulpop Festival es uno de los festivales indies más veteranos del Sur de Andalucía, caracterizado por el apoyo a bandas locales de la Provincia y por programar un cartel de lujo con grandes formaciones.

El libro Poemas de andar por clase de Diego Reche Artero y Diego Alonso Cánovas se presenta el martes a las 20 hora s en la UNED. "A Diego Reche y a Diego Alonso Cánovas se les ocurrió escribir, mientras tomaban café, estos Poemas de andar por clase. Son fruto de su actividad docente, pero también, y sobre todo, de su capacidad para el humor y la ironía. Reche da clases de lengua y literatura; Alonso Cánovas, de matemáticas. Por una vez las letras y las ciencias van juntas de la mano en un divertidísimo constructo poético que ha sido recitado por sus autores en muchos institutos. Los Diegos tienen una facilidad versificadora que impresiona y una aptitud para glosar lo cotidiano que encandila" dice Luis Alberto de Cuenca en el prólogo.