La almeriense María José Pérez lanza su segundo disco 'Trazos'

La cantaora y logopeda almeriense María José Pérez acaba de lanzar De la luz del agua, el primer single adelanto de su segundo trabajo discográfico Trazos que presentará el miércoles 24 de enero en la sede de la Fundación Cristina Heeren en Sevilla. El estreno del nuevo trabajo será el día 3 de febrero en el Teatro Apolo de Almería, donde la artista actuara acompañada de 11 músicos en el escenario.

"Le canto a mi tierra, Almería, donde me transporto para describiros las calles y lugares donde he crecido y recuerdo el cante que me ha llevado a conseguir uno de los mas preciados galardones. Le canto a mi familia, porque cada momento donde nos hemos reunido he aprendido de ellos nuestras tradiciones y nuestra forma de sentir y amar el cante flamenco" sostiene la artista.

El nuevo trabajo se compone de diez temas donde impera de nuevo el flamenco

"Le canto a grandes de este arte, de los que he estudiado y han sido referencias constantes en mi aprendizaje. Le canto a la vida, y a la muerte. Le canto, a mi hija, porque con ella descubrí un mundo inacabado y en permanente cambio; y por ella es por lo que me he atrevido a sacar esta obra, donde creo que en cierta medida

arriesgo todo lo conocido hasta el momento sobre mi y rompo muros, a veces resistentes al tiempo, pero donde mi voz se acomoda y los siento frágiles como papel vuela con el soplido del viento" mantiene la cantante almeriense que vive ahora en Sevilla

Para este trabajo, María José Pérez ha contado con la pluma y la guitarra de José Quevedo "Bolita", con quien ha grabado y producido este trabajo en su estudio de Jerez de la Frontera.

El single adelanto De la luz del agua es también el primer track del álbum y en él María José Pérez canta a su ciudad por Alegrías, "como mucho antes lo hizo 'El Beni' o 'La Perla' cantándole a Cádiz", ciudad donde la artista vivía cuando comenzó a trabajar en este álbum.

María José Pérez (Almería, 1985). Galardonada con la Lámpara Minera 2015 del Festival del Cante de las Minas de La Unión, es una de las más destacadas voces del panorama flamenco actual.

Además, es diplomada en Logopedia y Magisterio en Audición y Lenguaje y esa doble condición de cantaora y logopeda, la aplica en sus clases desde 2015 como profesora de la Fundación Cristina Heeren, de la que fue alumna en un Curso Intensivo de Verano.

La artista combina la didáctica con su carrera artística, marcada por su continua presencia en peñas y festivales, como la Bienal de Sevilla 2006, donde participó en la gala 'Andalucía Flamenca y la Humanidad'. Otros galardones reseñables en su carrera son el Melón de Oro 2003 de Lo Ferro o el Premio 'Antonio Chacón' del Concurso Nacional de Córdoba 2007. En 2009 lanzó su disco debut, Cante Flamenco en 2009.

Pérez obtuvo la Lámpara Minera en el Festival del Cante de las Minas de La Unión en 2015. También fue el Primer Premio Concurso Nacional de Córdoba "Don Antonio Chacón" en 2007 y Primer Premio en el Certamen de Jóvenes Flamencos organizado por la Federación de Peñas de Sevilla, La Bienal de Flamenco de Sevilla en 2004. Obtuvo el Melón de Oro en el Festival Internacional de Flamenco en Lo Ferro en 2003. En definitiva, una artista con una gran proyección y una voz única.