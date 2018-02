La cantaora almeriense María José Pérez da a conocer mañana su nuevo disco 'Trazos'

"Yo me voy para mi Almería, ahí te quedas con tu madre, que yo me voy conmigo. En la playa del Zapillo las olas jugaban con los chiquillos". Así dice la coda de la letra de Trasparente y Limpia, bulerías que forman parte de Trazos, el nuevo trabajo discográfico de almeriense María José Pérez. Y no es la única letra dedicada a su Almería, puesto que las alegrías De la luz del agua es un canto de amor a toda la provincia. De esta forma, no podría haber mejor lugar para el primer concierto de presentación que en el Teatro Apolo de la capital. Será mañana sábado, 3 de febrero, a partir de las 21 horas.

En el concierto, María José Pérez contará con la participación de hasta once músicos. La guitarra de José Quevedo Bolita de Jerez, que es el autor de la mayoría de las letras; la percusión de Paquito Gonzales; el bajo de José Manuel Posada Popo; piano de José Carra; coros y palmas de Víctor Carrasco y Laura Marchena; y la colaboración especial de un quinteto de cuerda compuesto por José Vélez y Fernando Cornejo al violín, Almudena García a la viola, Arnaud Douont al chelo y Javier Rodríguez al contrabajo.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriacultura.com, y también lo estarán en la propia taquilla del Teatro Apolo. Tienen un precio de 12 euros.

La cantaora explica que Trazos "describe la forma en la que perfilo diez cantes que nacen desde lo más adentro de mi ser y en los que aprovecho cada uno de ellos para contar algo de mí. Le canto a mi tierra, Almería, donde me transporto para describir las calles y lugares donde he crecido y recuerdo el cante que me ha llevado a conseguir uno de los más preciados galardones".