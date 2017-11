Los carnavaleros eligen el cartel de una fiesta que llega en febrero

'en Carnaval, Serpentina y a Cantar' es el título del cartel que servirá para anunciar las próximas fiestas del Carnaval, que se desarrollarán en la ciudad del 10 al 18 de febrero. Obra de Francisco Javier Martínez Barroso, ha resultado el ganador de un concurso promovido por la Federación Municipal de Almería Capital FEMACA y que ha sido fallado por un jurado compuesto íntegramente por miembros de la organización.

El concejal responsable del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, mantuvo recientemente un encuentro de trabajo con la directiva de FEMACA, encabezada por su presidente, Nicolás Castillo, en la que perfilaron algunos detalles para continuar la senda iniciada hace un par de años, de hacer que el Carnaval se viva con fuerza en la calle.

"Ha sido una primera toma de contacto con FEMACA, que va a ser el nexo de unión entre la calle y el Ayuntamiento, como entidad principal que tiene la responsabilidad de poner el Carnaval a disposición de todos los almerienses. Partimos de una base buena y cada año apostaremos por innovar. Si otras actividades se han consolidado en la calle, como la Noche en Blanco o la Noche en Negro, que ya los propios almerienses lo han tomado como algo fijo, lo que hay que trabajar es para que no quepa duda de que el Carnaval es algo nuestro y que el ánimo de salir a la calle a pasarlo bien y a disfrazarse sea el mismo, sabiendo que esta sí es una fiesta tradicional de nuestra ciudad, que no solo apoya al comercio y lo complementa, sino que tiene que ser también una referencia popular", explicó Carlos Sánchez.

En la misma línea, el presidente de FEMACA, Nicolás Castillo, incide en que "todo el Carnaval va a estar basado en nuestras actuaciones en calle, nunca se había enfocado de esta manera desde 1983. El concurso irá por otro lado con el objetivo de buscar un Carnaval muy participativo".

El autor del cartel, Francisco Javier Martínez Barroso, elegido entre diez propuestas presentadas, señalaba que "me he inspirado en el Dios Momo, que como en Almería no tiene una representación fija me daba libertad a darle una forma muy variada, tipo arlequín, también con cosas de Carnaval clásico, la guitarra y por supuesto con la sardina, que no puede faltar. Es un personaje que es muy versátil".

Se puede anunciar que el pregón y fiesta de carnaval será el 10 de febrero a partir de las 19 horas, que la cabalgata con finalización en la fiesta de la sobrasada en el anfiteatro de la Avenida Federico García Lorca será el domingo 11 de febrero a partir de las 12 del mediodía.

En el segundo fin de semana, habrá 'festival callejero' desde las 11 de la mañana el sábado, 17 de febrero, mientras que el tradicional entierro de la sardina será el domingo, 18 de febrero, a las 12 del mediodía.