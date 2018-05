Un casting busca figurantes para un rodaje que será en una playa de Almería

El Hotel Tryp Indalo acogió ayer un casting para seleccionar la figuración para una película internacional que se rodará los días 29 y 30 de mayo en una playa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Aunque la mayor parte de los aspirantes se habían inscrito en el casting a través de una página web, lo cierto es que ayer se presentaron en el hotel otras personas que no se habían inscrito, aunque ello no fue un obstáculo para que pasaran por el casting, siempre que reunirán las características físicas que se pedían para la película.

Se buscan hombres y mujeres de edades variadas de origen latinoamericano con nacionalidad de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, etc. Todos los figurantes serán dados de alta en la Seguridad Social por lo que era imprescindible encontrarse en situación legal para trabajar en España. Los interesados asistieron al casting con una fotocopia del DNI por ambas caras y justificante bancario con el IBAN completo.

El mutismo fue la tónica general que se vivió en el hotel ya que no se ofreció ningún tipo de información en torno al rodaje. El personal de casting lo único que informó a los aspirantes es que los habían convocado a través de un email.

"Estamos haciendo un casting para seleccionar a personas de origen latinoamericano que puedan parecer de un pueblo pesquero de Guatemala. Vamos a seleccionar a 30 personas, por lo tanto no es una convocatoria abierta de casting", señalaba una de las encargadas de dicho casting.

Maritza Moreno Peña, es una colombiana que ayer se presentó al casting. Es una veterana del cine, puesto que ha participado en Exodus y Juego de Tronos. "Tengo mucho tiempo, porque estoy parada y me viene muy bien. Espero que me seleccionen. El cine es muy interesante, aunque son muchas horas de rodaje, pero me gusta mucho".

Por su parte, Carlina Mantilla es otra colombiana que decidió ayer pasar por el casting, siendo su primera experiencia en el cine. "Me hace mucha ilusión poder participar en esta película. A ver si tengo suerte y me escogen. Será una experiencia inolvidable".

Otra joven que participó en el casting, al salir de los salones del Hotel Tryp Indalo sostenía que "nos han hecho unas fotografías y nos han dicho si nos mareábamos, con lo cual todo indica que lo mismo tenemos que montar en barco".

Ahora queda esperar a que llamen a los seleccionados y a final de este mes vivir el rodaje de otra película en tierras almerienses.