El concierto del Coro del Colegio de Abogados llena de público el Museo

El salón de actos del Museo de Almería se lleno ayer de público para disfrutar del concierto que ofreció el Coro del Colegio de Abogados dirigido por Nieves Zurita. En la primera del concierto el coro interpretó Kriabe, pieza popular africana; Plenty Good Romm de Kirby Shaw; My Lord, what a morning con arreglos de Jester Hairston, Mum'ring Word de R. Nathaniel Dett y Nga I Wie, tema africano.

En la segunda parte, el coro interpretó Amazing Grace de J. Newton, Walk in Jerusalem Jus Like John de Georges Auranr, Senzenina, popular Africana; Wade in the Water con arreglos de Norman Luboff; Hosanna Nkosi Phezulu de Anders Nyberg y JavaJive de Jens Dalsgard.

Los coralistas que participaron en el concierto fueron María José Sáez, Quini González, Albertina Mercader, María del Carmen Hernández, Emilia Requena, Ana Gutiérrez, Aurora Castañeda, María del Mar Velázquez, María José Ramón y Adela Pérez (sopranos); Fuensanta López, Mayca Moncada, María Luisa Jiménez, María de los Ángeles González, Pilar Tirado, Paula Brea, Irene Zurita e Isabel Martínez (contraltos). Los tenores fueron Andrés Segura, Pablo Iglesias, Carlos González y Jaime Martín. Los Bajos eran Juan Barceló, Julio Carasa, José María González y Manuel Cejudo. A la guitarra estuvo Rafael Molina.

El coro participa con sus actuaciones en la mayor parte de clausuras de jornadas, juras y celebraciones institucionales organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Almería. También ha intervenido colaborando en obras tales como La Flauta mágica y El Mesías con la Orquesta Ciudad d Almería, así como con la Banda Municipal de Música.

El coro igualmente colabora con los Ayuntamientos que lo solicitan en la celebración de las fiestas patronales y otros eventos y celebraciones. Igualmente actúa en las fiestas navideñas con conciertos de villancicos y en las bodas y eventos que los requieren.

La directora del Coro, Nieves Zurita nació en Almería. Finaliza en 2003 sus estudios Superiores de Piano en el Conservatorio Superior de Música 'Victoria Eugenia' de Granada. En 2012 obtiene la Licenciatura de Dirección de Coro en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla.

Su formación como Directora de Coro ha pasado por directores de la talla de Alfred Cañamero, Lluis Vila, Josep Vila, Johan Duijck, Nuria Fernández, Pablo Heras, Harry Christopher. Ha estudiado canto con Coral Morales.

Actualmente, Nieves Zurita es profesora de piano del Conservatorio Profesional de Música de Almería.