"La danza es comunicación sin necesidad de utilizar el lenguaje"

Nació el 18 de diciembre de 1986 en Salamanca. Tiene actualmente 30 años. Se crió en el norte de España y ha vivido un tiempo en Malí en África. Lleva desde los ocho años en Almería. Actualmente es una de las grandes figuras de la danza oriental en Almería. Además tiene una agenda repleta de actuaciones.

-¿En su familia hay antecedentes artísticos?

-No tengo ningún familiar que se dedique al arte, únicamente dos primos al cine pero desde hace pocos años. Mi padre es geólogo; pero un gran aficionado de la música clásica. Desde muy pequeña escuchaba a Bach, Chopin, Tchaikovsky. Quizás eso tuvo algo que ver.

-Cuando era una niña cuáles eran sus sueños.

-El hecho de que mi padre escuchara en casa música clásica y yo viera desde muy pequeña el ballet clásico, influyó notablemente en que quisiera ser bailarina desde que tengo uso de razón. Todavía conservo un dibujo con cinco años en el que, me dibuje a mi misma en un escenario. Y con letra de mi madre pone: me gustaría ser bailarina.

-En qué momento es consciente que su vida iba a estar marcada y dedicada a la danza.

-Desde el primer día que pisé una Escuela de danza con ocho años. Comencé a estudiar ballet y flamenco. Desde entonces siempre ha sido mi pasión.

-¿Cual ha sido su trayectoria hasta llegar al día de hoy?

-Estudié en Almería. Mientras estaba estudiando la ESO descubrí clases de danza oriental con mi primera profesora María José. Desde entonces fui compaginando estudios de bachiller y posteriormente la universidad con la danza. Estudié psicología y a día de hoy sigo con ello; me ha dado muchísimas pautas para trabajar la motivación, la actitud y la confianza en sí mismo con mis alumnos.

-Hoy se ha convertido en un referente de la danza oriental en Almería. ¿Cual es su día a día?

-Trabajo impartiendo clases de Danza oriental y danza India en Escuela de Danza Duende y Escuela de Baile Arte 16. También imparto clases de danza terapéutica en el centro de Discapacidad Vive. Este año he comenzado también a impartir clases en el Centro de la Mujer. Mi día a día es un no parar, además de impartir mis clases también recibo ballet, flamenco y acrobacia en barra con Raquel Ballesta. He viajado bastante por Francia, Canadá, India, Sudeste asiático, Turquía, Marruecos con el único objetivo de seguir formándome. Nunca dejo de formarme, sino estoy destinada como profesora a un estancamiento creativo que no me puedo permitir. El profesor de danza nunca debe dejar de ser alumno.

-Personalmente que ha encontrado en la danza oriental. ¿Qué significa para usted la danza?

-La danza es comunicación sin necesidad de utilizar el lenguaje. Es un lenguaje universal. La capacidad de expresar lo que sientes a través del movimiento. No hay nada más maravilloso que encontrarte con personas de otras nacionalidades y que al bailar, entiendan que les quieres contar. Creo que a día de hoy es increíble poder acercarnos a algunas culturas a través de su música y su danza. Entenderlos desde el arte.

-Muchos pensarán que hacer ese tipo de disciplina puede resultar fácil, sin embargo, otros lo ven complicado. ¿Qué opina?

-La danza oriental es difícil. Necesita de años de dedicación como cualquier otra disciplina artística. Respecto a la práctica, el hecho de saber disociar y coordinar las distintas partes del cuerpo de forma fluida y elegante lleva años de entreno. Eso como base, luego hay que añadir que se debe estudiar mucho, no debemos olvidar que es una danza para nosotros, extranjera. Debemos estudiar música, folclore, historia, contexto social y político en los países de origen, idioma, debemos representar desde el respeto. No todo vale.

-Creo que no para y tiene muchos proyectos. ¿Qué es lo más inminente que tiene?

-De momento debo hablar de la agenda de espectáculos mes a mes. Es imposible hablar a largo plazo, ya que cada día salen proyectos nuevos. Este mes de diciembre tengo muchos eventos, tanto con mi grupo de danza, Baraka, como solista. Suelo bailar en eventos privados, tanto en Almería como fuera. Aquí en Restaurante Marhaba todos los meses.

-Para llevar a cabo esta disciplina influye la edad.

-Sí. Cualquier persona puede bailar. No hay limitaciones para el arte. Lo que si es cierto es que, la danza oriental tiene un falso marketing de beneficios para la mujer con el que estoy en parte de acuerdo y en desacuerdo. La danza oriental es para todos independientemente del genero, es igual de beneficioso tanto para el hombre como para la mujer. No solamente eso, se vende como beneficios para sentirte más sensual. Respecto a esto, discrepo, la sensualidad viene marcada desde los ojos del público o lo que quiera interpretar la bailarina. Sinceramente, yo busco otro enfoque. Ademas de que, doy clases a niñas, estudian los mismos movimientos. Y no, no son sensuales.

-Es una mujer muy trabajadora, como se ve dentro de diez años.

-Buena pregunta. Porque ni yo misma lo sé. Lo único que tengo claro es que nunca abandonaré la danza. Tengo muchas ideas de futuro, pero todas la engloban a ella, mi gran pasión, la que me ha perseguido desde que di mis primeros pasos.