La escritora daliense Emma Maldonado publica la obra 'El pozo de los deseos'

El año que acaba de terminar ha sido muy fructífero para la escritora daliense Emma Maldonado que lanzó la segunda edición de la obra El Pozo de los Deseos, en ediciones Arcanas. La protagonista es Sonia, una joven con 17 años que hace un año que vive en un pueblo que no le gusta, donde no ve a sus amigos y no sueña con otra cosa que terminar el curso. Pero ir de viaje a Galicia ha puesto su vida patas arriba, ha cambiado su mundo ciento ochenta grados, y ahora solo piensa en cumplir su deseo para protegerlo.

Emma Maldonado es una almeriense de Dalías, amante de la lectura, el café con los amigos y el ocio. Nació un 9 de febrero y empezó escribiendo de forma ocasional, siendo para ella un hobby. Estudió magisterio y sueña con un mundo más solidario y mejor, valores que intenta inculcar en sus alumnos.

Se animó a publicar tras la selección de dos de sus relatos para ser incluidos en la antología 150 Rosas (2013), de romántica contemporánea, en la que participaron más de 400 relatos. Estos fueron Ojos verdes y FelicidadEfímera". Un año más tarde, concursó para pertenecer a la antología 152 Rosas blancas (2014), de tema histórico y romántico, en la cual fueron incluidos sus dos relatos Lady Anne y Dalyat. Ambas antologías publicadas por la editorial Divalentis. Ese mismo año, su relato, La Huida, quedó entre los diez finalistas en el premio de la revista RAentropía.

En 2015, colaboró con otra antología de cuentos solidarios a favor de la Asociación ARGAR, de Almería, que vela por los niños con cáncer, el título del cuento es El Gato Destapaollas. En ese mismo año, junto con otras escritoras, colaboró en la antología "Pasión y Lujuría", de temática erótica, con un relato, La rehén.

Su segunda novela, Contigo…¿O sin ti?, se editó bajo el sello de Gramnexo Editores en 2015. La tercera, Paddock. Fuego sobre ruedas, mezcla el romance con las carreras de coches, y bajo el sello digital ALFIL, tuvo muy buena acogida en la navidad de 2014.