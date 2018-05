Los escritores recomiendan 'leerle a vuestros hijos, pues te marcará la vida'

"Leerle mucho a vuestros hijos. Les permitirá vivir historias y mundos que de otra forma no podrán conocer. A mí me marcó la vida". Estas palabras de Margarita del Mazo, en su cuentacuentos, se suman a las declaraciones de amor a los libros que están mostrando todos los lectores que llenan cada día la Feria del Libro de Almería.

Los niños disfrutaron ayer, lunes, con los cuentacuentos que le escenificó Margarita del Mazo, como Camuñas, 5 patitos, etc. Se lo pasaron genial y no pararon de reír, saltar y dialogar con una de sus autoras favoritas. Los padres estaban admirados de cómo los niños se expresaban según iban relatando los cuentos.

Toda una explosión de emociones, donde aprenden valores y se divierten. Un todo en uno. Y tras el cuentacuentos, se formó una gran fila para que Margarita del Mazo les firmara los libros a sus pequeños admiradores. No menos entusiasta fue la presentación del libro de Edgar Max, dónde profundizó en el proceso de creación de su cómic La Santa Sed. El autor afirma que "en las ilustraciones he tardado un año y medio, me ha quitado horas de sueño para cumplir con mi deseo de escribir y dibujar un cómic que hiciera pensar al público adulto. Hay brujas, sidra, chistes de pedos… los protagonistas no están a gusto con la vida que le ha tocado vivir, aunque en sus aventuras juntos descubrirán que la solución se encuentra la solidaridad".

Edgar Maz dijo que se ha dejado la piel en este libro. "Me gustaría que mis hijos lo leyesen cuando sean mayores", una frase que desarrolla asegurando que "es difícil dedicarse a escribir e ilustrar sin renunciar a tu vida familiar o a tu trabajo. Esperemos que no sea el último, alguien tiene que contar historias que nos hagan reflexionar".

La Feria del Libro cerrará a lo grande, con tres grandes platos, hoy, 1 de mayo. A las 11 horas se adelanta el encuentro con Francisco Fernández González, más conocido como Blue Jeans, que presentará su obra La chica invisible y luego firmará la novela. Al mediodía, habrá un cuentacuentos de Pablo Albo. Y a las 12:50 horas se anunciarán, leerán y entregarán los premios del Concurso de Microrrelatos Junto a ellos un sinfín de actividades para vivir y disfrutar con los libros, sus escritores y la lectura en la Plaza de la Catedral de Almería.

Blue Jeans es todo un fenómeno juvenil. En Almería mantendrá un encuentro con los lectores antes de proceder a la firma de cualquiera de los once libros publicados. Los adolescentes están apasionados con sus novelas. El autor ha asegurado, en diferentes entrevistas, que "con mis libros, muchos adolescentes se han enganchado a la lectura".