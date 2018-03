Un espectáculo con la música de Queen llega al Teatro de Roquetas de Mar

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge hoy sábado, 3 de marzo a las 21:30 horas el espectáculo de gran formato Symphonic Rhapsody of Queen. Tras seis giras consecutivas y arrasando en todos los teatros y auditorios del país, la gira internacional Symphonic Rhapsody of Queen regresa con cantantes internacionales, una gran banda de Rock, compuesta por músicos de prestigio internacional y la One World Symphonic Orchestra.

Symphonic Rhapsody of Queen vuelve con un nuevo espectáculo renovado y cargado de energía. La combinación más impactante de las melodías del mejor rock de Queen con la música clásica, supone la entrada en un espacio donde el público lo valora como distinto, atrayente, espectacular e increíblemente especial.

La One World Symphonic Orchestra junto con la Rock Band, interpretarán los éxitos más importantes de la célebre banda inglesa. Más de tres horas de espectáculo en las que descubrir o volver a disfrutar de las mejores creaciones de Queen, con una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico.

Los cantantes que participan en el espectáculo son Kenny Leckremo (HEAT), Patrik Lundström (Ritual), Pablo Perea (La Trampa) y Graciela Armendáriz (soprano). Symphonic Rhapsody of Queen se ha convertido en un reconocido referente habitual dentro de la escena musical en vivo.

Formado siempre por un elenco de artistas internacionales de primer nivel, capacitados para no defraudar a los más fieles seguidores de Queen, sino superar sus expectativas con creces.