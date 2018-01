La experiencia sonora de Boney M llega el 2 de marzo a Almería

Boney M, Rivers of Babylones un show totalmente en directo en el que los cantantes liderados por Sheyla Bonnick, integrante original en los inicios del grupo, están acompañados por un elenco de bailarines y músicos profesionales, así como por un equipo técnico con gran experiencia para ofrecer la que es, simplemente, la mejor y más espectacular puesta en escena de las mundialmente conocidas canciones de la formación.

Boney M, Rivers of Babylon captura los sonidos auténticos de la formación. A menudo descrito como "la era dorada del pop, revivida", el espectáculo es conocido por sus llamativos vestuarios y la nostálgica atmósfera de fiesta que consigue recrear. El show no solo presenta los mejores éxitos musicales de Boney M, verdaderos hitos de la era disco de los años 70 y 80. A lo largo de aproximadamente 90 minutos, se podrán revivir los tantas veces bailados y coreados temas del legendario grupo, y algunas versiones extra como Rasputin, Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, Brown Girl in the Ring, ¡Hurra! ¡Hurra! It´s a Holi-Holiday, Painter Man, y un largo etcétera. Una actuación de Boney M siempre era un evento electrizante y memorable y ahora la magia ha vuelto.

La formación cuenta con Sheyla Bonnick, integrante original en los inicios del grupo

Boney M es un grupo que marcó una época y que hoy todavía tiene muchos seguidores en todo el mundo. Sin duda, es una suerte poder contar con una de las fundadoras del grupo en este espectáculo que llegará hasta Almería en marzo.

Nadie se puede perder por primera vez en Almería el mayor espectáculo en directo a nivel mundial sobre el legado de Boney M el viernes 2 de marzo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con un precio 20 y 25 euros. Los puntos de venta de las entradas serán la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo (Rambla Obispo Orberá, 25) y en www.almeriaculturaentradas.es de la mano de A La Carga Producciones. La actuación será a las 21 horas con apertura de puertas a las 20:30 horas.