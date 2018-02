Una exposición y un ciclo de charlas para conmemorar los 81 años de 'La Desbandá'

La Junta afea al PP que equipare el Crucero Canarias con La Pasionaria

La delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, señaló ayer que el comentario realizado por el teniente alcalde de la capital, Miguel Ángel Castellón (PP), durante el último pleno sobre la posible retirada de la calle dedicada a Dolores Ibarruri 'La Pasionaria' tras equiparar su figura a la del 'Crucero Canarias', que participó en la masacre de 'La Desbandá', no se debe al "desconocimiento" del edil sino a los "sentimientos que se tienen dentro". "Creo que no fue por desconocimiento, sino porque a veces, si no piensas las cosas, es que salen solas. Nunca me hubiera salido a mí un comentario de esos porque en realidad no lo siento, pero son sentimientos que se tiene dentro y se expresan de la forma en que lo hacen", valoró la representante del Gobierno andaluz en la provincia durante la presentación de los actos conmemorativos en recuerdo de los crímenes de la carretera Málaga a Almería en 1937. Para la delegada, supone una "injusticia" el "no valorar estos hechos tan execrables" en los términos de aplicación de las leyes de memoria histórica con las que se pretende que "se reconozca a las víctimas". "Me parece fundamental que se tenga que cumplir la ley y que se haga justicia", dijo antes de recalcar que no cree que la declaración del edil fuera "un error" sino que "consideran que es así".