Un libro de la editorial Libre Albedrío se sitúa entre los 200 mejores del mundo

La obra Una historia diferente, escrita e ilustrada por Adolfo Serra, se encuentra entre los 200 mejores libros de literatura infantil y juvenil del mundo. La obra editada por la Libre Albedrío, editorial almeriense que dirige Gema Sirvent cuenta una poética historia que habla de la diferencia y el respeto, y propone un viaje interior por los sentimientos y emociones de dos personajes que aparentemente no tienen nada en común.

Las ilustraciones de Adolfo Serra envuelven al joven lector en una atmósfera expresionista repleta de detalles, mezcla de técnicas que muestran el profundo universo interior de sus protagonistas. Una deliciosa metáfora para hablar de las diferencias y similitudes, miedos y fortalezas. Los protagonistas son un rinoceronte y un escarabajo.

Esta obra ha sido seleccionada por 20 expertos que todos los años se reúnen en Munich en una biblioteca que aglutina un gran volumen de obras de literatura infantil y juvenil. Se ha elaborado un catalogo con esos 200 mejores libros del mundo.

Gema Sirvent, directora de la Editorial, se muestra muy contenta "porque un hito así, supone poner a nuestra editorial Libre Albedrío en el mundo. Es un libro que publicamos en junio de este año". La editorial que cumplió en mayo tres años lleva editados 21 libros. Libre Albedrío desde el primer momento ha apostado por la calidad y por buenos autores e ilustradores.

Una de las novedades de la editorial que llega para esta Navidad es la obra La extraña visita de Gracia Iglesias, ilustrado por Vicente Cruz. Este libro cuenta como una viejecita que vivía sola siempre deseaba tener compañía y todas las noches, muy triste y marchita se sentaba a hilar, esperando visita. Ella hilaba e hilaba y esperaba y esperaba, pero la visita no llegaba.

Uno de los libros singulares de la Editorial que acaba de salir a la venta es Lo que imagina la curiosidad de Eva Manzano con ilustraciones de Mo Gutiérrez Serna. Para los científicos y los niños es tan importante hacer preguntas porque de ellas dependen sus descubrimientos. Para eso hay que partir de lo conocido, pero proyectándose en lo desconocido para ir más allá.

Este libro es una invitación a plantear hipótesis basadas en la imaginación, que aunque sean absurdas y divertidas, habrá que argumentarlas como si fueran los descubrimientos más serios del mundo. Se trata de dejarse guiar por la intuición y el buen humor. Estas páginas son un homenaje a la curiosidad que lleva a todos a descubrir el mundo. "El libro aúna arte, ciencia e imaginación", explica Sirvent.

Otra gran obra es Carolo se va escrito e ilustrado por Nono Granero. Carolo es un niño que siente que no encaja, su ritmo y su forma de ver el mundo distan mucho de la de su familia. No consigue terminar ninguna de las tareas de su día a día, algo que su familia no entiende. Así que un buen día emprende un viaje para demostrarles que es capaz de llevar acabo y hasta su fin grandes hazañas.

Blanco Perfectoescrito e ilustrado porDani Torrent cuenta como Silvestre Blanco Perfecto vive en una ciudad blanca y perfecta, todo cambiará con la llegada de su hermano pequeño.