Los niños llevan su pasión por la lectura a la Plaza de la Catedral

¿quién ha dicho que a los niños no les gusta la lectura? ¿Quién augura la desaparición del libro en formato impreso ante la pujanza del mundo digital? Estas dos preguntas tuvieron su contestación en la Feria del Libro de Almería, que fue invadida por los niños y niñas, libro o libros en mano, deseosos de hablar, compartir y que le firme su autor favorito.

El fenómeno se llama la colección Futbolísimos y su autor es Roberto Santiago, director de cine, guionista y autor de esta saga infantil y también de los exitosos Los Forasteros del Tiempo. "No es cierto que no les guste leer a los niños, lo que hay que hacer es ofrecerles cosas que les interese, Yo escribo sobre lo que me hubiese gustado leer a mí", razona Roberto Santiago.

Pasado el mediodía comenzó un entretenido diálogo, en la Plaza de la Catedral, en el que niños y niñas se comportaron como expertos lectores que realizaron mil y una preguntas ávidos de saber más sobre la forma de escribir del autor, la otra cara de los personajes y que les avance nuevos proyectos. "Mi mayor inspiración son las cosas reales que me han pasado", explicaba un cercano Roberto Santiago.

Además, el autor adelantó el título de la nueva obra de Futbolísimos, el número 14, que "actualmente estoy escribiendo", el cual se titulará El misterio de la tormenta de arena, en el que "al pueblo de los Futbolísimos se acerca una tormenta que puede provocar la suspensión del partido de fútbol, cuando el equipo se juega continuar en la liga y paralelamente se produce un robo".

Y hasta ahí puede leer el literato que confiesa que "no soy de esos escritores que antes del comenzar un proyecto lo han planificado y estructurado, voy escribiendo sobre la marcha y descubriendo lo que ocurre".

Todos los números de Futbolísimos se centran en un grupo de amigos que forman parte de un equipo de fútbol, que tiene que disputar un partido o competición, y ahí sucede un misterio que también deben resolver. Deporte, aventura y literatura unidos en un éxito que apasiona a los pequeños de la casa.

Igualmente adelantó que para el verano se estrenará una versión cinematográfica, interpretada por actores, y se están estudiando una serie de televisión, no se sabe si con personajes animados o reales.

Y tras el diálogo, en el que estuvo acompañado por el coordinador de la Feria del Libro, Manuel García Iborra, se formó una enorme cola para firmar los libros. Roberto Santiago le dedicó a cada pequeño el tiempo necesario para firmar, hablar y hacerse fotos. Una mañana entrañable y apasionante para las nuevas generaciones de lectores.

A su alrededor padres y madres observaban satisfechos o se acercaban a las casetas de los libreros a comprar las obras que a ellos les gustan.