Un libro reúne las localizaciones de los rodajes de Sergio Leone en España

José Enrique Martínez Moya acaba de publicar el libro Se busca… Tras la pista de Sergio Leone donde describe absolutamente todas las localizaciones de las cinco películas que Leone rodó en España entre 1964 y 1970. Sin duda, se trata de la Biblia en torno a los rodajes que llevó a cabo el cineasta italiano en Almería y otros lugares de España.

"Sobre Leone se ha escrito mucho, pero si quería ofrecer de forma detallada los lugares exactos donde rodó el director de cine sus películas", confiesa Martínez Moya. "Es una guía en la que llevo trabajando muchos años. Es una guía definitiva para conocer las localizaciones de las películas de Leone".

"Quiero que cualquier persona que ame el cine de Leone se convierta con este libro en un aventurero recorriendo todos los escenarios que el director italiano eligió para sus cinco grandes películas. Un viaje iniciático que hará rememorar cada una de sus escenas y convertirse en un especial espectador", sostiene José Enrique Martínez Moya.

"Leone creó una escuela y se puede considerar el gran precursor de la gran avalancha. Para mi ha sido el director más importante que ha pasado por Almería, porque tras su paso por aquí, generó la llegada de mas de 200 rodajes de películas westerns".

José Enrique Martínez Moya es un enamorado del cine de Leone, aunque tiene muy claro que su mejor película es La muerte tenía un precio. "Es la más completa y a mi me encanta. La he visto cientos de veces y no me canso". El libro cuenta con dos prólogos. Uno ha sido realizado por Diego Fernández El taxista y otro escrito por Carlo Gaberscek.

En la introducción de la obra, Martínez Moya apunta que "desde mi infancia el cine ha sido un condicionante muy importante en mi vida. La relación con la gente del cine en el popular barrio de El Zapillo, los juegos peliculeros en un barrio que bien podía pasar por un set cinematográfico y un sinfín de experiencias formaron en mi un amor especial, un cariño que me llevó a recorrer el entorno cercano de la capital a lomos de una bicicleta para buscar esos sitios que se veían en el cine".

"El gran Sergio Leone al que dedico este trabajo está muy relacionado con mis vivencias: su vida, la relación con Almería y los paisajes que fueron la gran baza de su éxito", sostiene el autor del libro, que también comenta en la obra el pique que se produjo entre Aldo Sambrell y Eli Wallach en El bueno, el feo y el malo, ya que Sambrell estuvo a punto de hacer el papel de Wallach, aunque este al final aceptó y relegó a Sambrell a un papel en la banda de Sentencia.

"En Leone, el denominador común es la muerte de uno de los principales protagonistas al final de cada historia, bien por venganza o justicia y siempre en un duelo donde cada protagonista parte con la misma ventaja, a excepción de Agáchate, maldito, donde esta se produce a traición, sin aviso alguno" afirma Martínez Moya.

Como datos curiosos que se aportan en la obra destacar que durante el rodaje de La muerte tenía un precio se bautizó en la iglesia de la Virgen del Mar de la capital al hijo del actor español Aldo Sambrell, siendo el padrino el propio Sergio Leone. También recoge José Enrique Martínez las quejas de Leone por la falta de unos estudios de cine en Almería durante el rodaje de El Bueno, el feo y el malo.

"Los productores del mundo son muy tontos, porque todavía no han hecho unos estudios cinematográficos aquí. Es maravilloso el sitio para el rodaje, que se puede hacer en todo tiempo y en las más óptimas condiciones. Estoy muy satisfecho porque se ruedas muchas películas, como ocurre en estos momentos, aunque la saturación de rodajes a veces ocasiona problemas", decía Leone en 1966, durante su estancia en tierras almerienses.