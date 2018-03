La música de Boney M volvió a sonar en el Maestro Padilla

Rivers of Babylon. Sounds of Boney M, el montaje liderado por la cantante Sheila Bonnick, arrasó el viernes el Auditorio Municipal Maestro Padilla con un concierto de dos horas donde sonó lo mejor del repertorio de la mítica banda que revolucionó la música disco a mitad de los setenta y hasta bien entrados los ochenta.

Bonnick fue la encargada de grabar, en 1975 y con ya Maizie Williams en aquella iniciática alineación (todavía sin Bobby Farrel), el primer single 'probeta' de Boney M, Baby Do You Wanna Bump. Aunque en aquel momento decidió no seguir en el proyecto, su trayectoria profesional siempre ha estado asociada a la música disco, tanto con producciones propias como en este aplaudido 'Sounds of Boney M'.

El viernes fue un auténtico homenaje a la música disco de líneas de bajo gruesas y constantes, de guitarras notables y con juegos corales vocales armónicos y adictivos. El repertorio se iniciaría con Let It All The Music, pero muy pronto llegarían varios de 'los premios gordos' del legado Boney M. Rivers of Babylon en una versión muy gospeliana, Brown Girl In The Ring con su estribillo cíclico y It's a Holi-Holiday que daría pistas de que la velada iba a ser un espectáculo con mucho sentido del humor.

La reposada Heart of Gold o la querencia mediterránea de Kalimba de Luna preludiaron la tormenta rockera de Belfast, otro de los temas más celebrados. Además de Sheila Bonnick y su trío, en el escenario se sumaron cinco músicos, dos coristas y hasta doce bailarines.