"La música no tiene edad y es capaz de hacer disfrutar a varias generaciones"

El artista almeriense concluye hoy su gira española Hijos del mar Tour en el campo de fútbol de Huércal Overa con un concierto que dará comienzo a las diez de la noche. Bisbal se muestra muy contento de la acogida de su último disco y elogia el cariño que el público siempre le muestra allá por donde va.

-David acabas esta gira 'Hijos del mar' en tu tierra. ¿Qué supone para ti haberla iniciado en Almería y ahora concluir en Huércal Overa?

Siempre trato de vencer las dificultades con trabajo y quedarme con la parte positiva de todas las cosas"

-Para mí el hecho de que una gira que ha sido tan especial y tan intensa como Hijos del Mar Tour haya comenzado en Almería y ahora finalice en Huércal Overa es algo que me produce una tremenda alegría y un gran orgullo. El comienzo y el final de una gira son dos momentos importantísimos, llenos de magia, y compartirlos con mi gente de Almería, en mi casa, me emociona especialmente.

-Ha sido una gira intensa.

-Han sido más de 30 conciertos desde junio, en los que hemos sentido la cercanía y el cariño del público por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, incluso Londres también. Pensar que después de estos cuatro meses el fin de fiesta va a ser en Huércal Overa me causa la misma ilusión que el 3 de junio cuando empezaba este Hijos del mar Tour en Almería. De verdad que estoy deseando que llegue el día del concierto, va a ser un momento irrepetible.

-Tu último disco fue muy esperado porque llegaba con muchos cambios en las canciones. ¿Podrías explicar las variaciones que se han dado David?

-Aunque mucha gente ha hablado de ruptura con respecto a trabajos anteriores, para mí Hijos del mar lo que representa de verdad es una evolución en mi carrera. Es un disco mucho más internacional, con una producción más moderna y actual, con sonidos y ritmos nuevos con respecto a trabajos anteriores. Se puede decir que es un disco más arriesgado también, en el que yo me he involucrado más en la composición y en la producción, y es que justo antes de empezar a grabarlo estuve viajando mucho por Estados Unidos y Reino Unido, donde conocí a gente muy interesante, productores y compositores de los que aprendí mucho y me aportaron nuevos registros y estilos musicales, y eso se nota en el disco y también en la gira. Pero tengo que decir también que para mí ha sido muy importante dejar muy presente en Hijos del Mar esa esencia latina y de mis raíces que siempre me ha acompañado.

-Ha habido una gran evolución entre el David de hace ya 15 años cuando lanzó su primer trabajo y este último. ¿Desde dentro como has visto esa evolución?

-Pues un poco como te comentaba anteriormente, para mí es muy importante ofrecer en cada nuevo disco o gira algo diferente a lo anterior, descubrir nuevos sonidos que compartir con el público, escuchar todo tipo de música y quedarme siempre con lo mejor de cada estilo para tratar de innovar. A lo largo de estos 15 años claro que hay una madurez y una mayor experiencia, también mucho trabajo, hasta llegar a Hijos del Mar. Hay una evolución en el sonido, en el estilo, en las influencias de la música electrónica incluso, pero siempre conservando la esencia latina, de mis raíces, eso no se ha perdido nunca. Y lo realmente importante es que tanto ahora como a lo largo de estos años me siento un privilegiado por seguir disfrutando de mi trabajo como el primer día, y por seguir contando con el cariño y el apoyo del público, lo que estoy notando más que nunca en esta gira que está siendo tan especial.

-Curioso, pero las fans que te seguían en tus inicios siguen estando ahí y ahora también van sus hijas. Eres consciente de que te han guardado una gran fidelidad.

-Sí, es verdad, hay muchísima gente que nos ha acompañado desde el principio y que sigue ahí. Sentir esa fidelidad y esa complicidad emociona de verdad. Es un público maravilloso, que como es lógico ha ido creciendo y evolucionando conmigo, y al que se ha ido sumando mucha gente joven y muchos niños, que es algo que me encanta.

Y otra cosa que no deja de sorprenderme es encontrarme juntos en muchos conciertos a abuelos, padres y nietos, me doy cuenta de que la música no tiene edad y es capaz de hacer disfrutar juntas a varias generaciones. En mi caso, cuando lo pienso, siento que tengo una deuda con ellos que me hace estar cada día al cien por cien para compartir con ellos todo lo que me dan.

- Aunque sé que todos tus discos son importantes para ti, este 'Hijos del mar' se podría decir que musicalmente es el mejor que has lanzado hasta ahora.

-Yo creo que decir si es el mejor o no le corresponde más al público que a mí. Lo que sí me da mucha felicidad es que hemos recibido muchos mensajes de felicitación tanto en nuestro país como en Latinoamérica, y eso me hace pensar que hemos acertado con la producción, el sonido, las canciones, etc. Hay temas dentro del disco que la gente no deja de cantar en los conciertos, tanto como los éxitos anteriores, lo cual es una muy buena señal también. Y lo que sí puedo asegurar es que es el disco que más trabajo lleva detrás, en el que se ha contado para la producción con alguno de los productores internacionales del momento, como el caso de Jeeves, que ha trabajado entre otros con artistas de la talla mundial de Bruno Mars o Britney Spears. También es el disco en el que yo más me he involucrado tanto en la producción como en la composición, para lo cual ha sido una gran ayuda contar con la colaboración de grandes artistas y amigos como Pablo López, Antonio Orozco o Vega, entre otros.

-David, eres un hombre que trabajas mucho y viajas mucho. ¿Vienes a Almería todo lo que te gustaría?.

-Que va, ni mucho menos, si por mi fuese pasaría muchísimo más tiempo en Almería, es mi casa. Pero las giras, los compromisos promocionales, en fin, todo lo que conlleva nuestro trabajo, no me permite pasar tanto tiempo allí como quisiera. Eso sí, siempre que puedo me hago una escapadita y entonces lo disfruto de verdad. Hijos del Mar es un homenaje a mis orígenes, a mi tierra, a su gente, y una forma de decir que me gustaría compartir mucho más tiempo con todos ellos.

- Has sido nombrado embajador de Unicef. Siempre has sido un hombre muy comprometido ayudando a los demás. Imagino que la distinción te hizo ilusión y te dio ánimos para seguir luchando por las injusticias.

-Por supuesto. Para mí es un tremendo orgullo aportar mi granito de arena a la labor que hace UNICEF con millones de niños en todo el mundo, una labor imposible de calcular su valor. Ningún niño debería verse privado de lo más importante que tiene la infancia, que es ser niños y solo preocuparse de eso. Y colaborar en llevar la educación a esos millones de niños con problemas, que tengan sus herramientas para que en el futuro puedan cumplir sus sueños, tratar de que tengan acceso a medicamentos, vacunas, alimentación. Es una satisfacción que no se puede explicar con palabras, es algo que te llena y te hace ver lo verdaderamente importante de la vida. En ese sentido, otra experiencia maravillosa ha sido colaborar con la Fundación Juegaterapia, que lucha contra el cáncer infantil, conseguir arrancarles una sonrisa a esos niños llenos de una fuerza a pesar de la enfermedad, que por un momento se olviden de esa enfermedad y se preocupen solo de jugar, cantar o bailar. Es de verdad algo único.

-Cuando estás fuera de España. David qué es lo que más echas de menos de esta tierra.

-Echo muchas cosas de menos, principalmente a mi familia, como es natural, ya que como siempre digo son lo más importante de mi vida. También a los amigos, y dependiendo de dónde esté el mar del que tampoco puedo estar alejado mucho tiempo. Pero de España se echan muchas cosas de menos, la comida, la gente.

-Hoy en Huércal Overa, aparte de las canciones del último disco, imagino que habrá una mirada hacia atrás para hacer temas que no pueden faltar en un concierto.

-Claro que sí. En el repertorio del concierto están todas las canciones que han sido singles a lo largo de todos estos años. No faltarán canciones como Ave María, Mi princesa, Esclavo de tus besos, 10.000 maneras, Culpable, además por supuesto de canciones de Hijos del mar como Antes que no, Fiebre, Mi norte es tu sur, Duele demasiado. Además, a partir de septiembre hemos cambiado un poco el repertorio y hemos añadido canciones que fueron singles y que no estaban en los conciertos anteriores, como Bulería, que se convierte en uno de los momentos de más fuerza, o también Todo es posible, la canción de la banda sonora de la película Tadeo Jones 2. En fin, son dos horas de concierto en las que no falta ninguna de las canciones que el público quiere escuchar, algunas interpretadas en diferentes versiones, y si ven que falta alguna que nos la pidan, que la cantamos sobre la marcha.

-¿En este cierre de gira habrá alguna sorpresa?

-Las habrá seguro, pero si te las cuento dejarían de ser sorpresas. Lo único que puedo decirte es que el concierto en sí está lleno de sorpresas, la gente va a encontrarse un espectáculo que nunca antes hemos presentado en directo, muy moderno y con una producción muy actual. Con una parte visual que hemos trabajado muchísimo junto con todo el equipo y a la que hemos dado gran importancia, muy integrada con la música. Un espectáculo de más de dos horas en las que no hay un solo minuto para el descanso, y en el que el público es una parte fundamental de ese espectáculo. Así que estoy deseando que llegue el día para compartirlo con toda mi gente de Huércal Overa. Y sobre todo que nadie se pierda el fin de fiesta, que tiene mucha energía.

-Imagino que en 15 años todo parece haber sido siempre perfecto y bonito, pero también habrá habido momentos complicados. ¿Recuerdas algunos de esos momentos?

-Lo cierto es que por mi carácter siempre intento que esos momentos complicados se olviden lo más rápidamente posible. Claro que los ha habido, pero el ver las cosas de un modo muy optimista y positivo, y el estar rodeado tanto a nivel profesional como personal de grandes personas que siempre me aportan cosas interesantes y me hacen crecer continuamente supone que esos momentos realmente tengan poca importancia. Siempre trato de vencer las dificultades con trabajo, intentando superarme, y quedarme con la parte positiva de todas las cosas, incluso los malos momentos.

-¿Cómo llevas la fama, te has acostumbrado a ella?

-Yo siempre digo y no me canso de repetir que la auténtica fama y el verdadero éxito no son los números 1 ni las cifras de ventas, sino el cariño, la cercanía y el apoyo del público, y yo me siento un verdadero privilegiado en ese sentido porque a lo largo de estos 15 años no he dejado de sentirlo.

Además, he de decir que tengo la enorme suerte de contar con un público maravilloso que siempre ha estado conmigo por lo que represento como artista, y eso es algo que agradezco enormemente.

No cabe duda de que cuando eres una persona famosa estás expuesto a muchas cosas, digamos que tu vida privada es un poco de todos, pero en mi caso siempre he sentido el respeto tanto del público como de los medios de comunicación, y eso te ayuda a llevar mucho mejor la fama.

-Algún día me gustaría que explicaras de donde sacas tantas energías para hacer tantas cosas y mantener siempre esa sonrisa.

-Quién me conoce sabe que soy una persona con un carácter muy optimista y con una forma muy positiva de ver la vida. Además, con un gran sentido de la responsabilidad lo que me hace siempre intentar cuidarme lo máximo posible tanto a nivel físico como emocional, hacer mucho deporte cuando mi trabajo me lo permite y cuidar mucho la alimentación también. Todo eso unido a lo que comentaba antes, el rodearme de gente como yo muy positiva, grandes profesionales y grandes personas, hace que en general me sienta lleno de energía para afrontar todos los proyectos. Con el tiempo y la experiencia he aprendido a manejar mejor toda esa energía, lo cual me ayuda a sentir la misma ilusión que el primer día cuando se trata de subirme a un escenario o afrontar la grabación de un disco.

-De cara al futuro. ¿Cuáles son tus planes?

-La verdad es que con una gira tan intensa como Hijos del Mar Tour he tenido muy poco tiempo para pensar en planes de futuro. Ahora lo más importante y en lo que estoy totalmente volcado además con una grandísima ilusión es en el concierto de hoy en Huércal Overa, que para mí es aún más importante porque es el último de la gira en España, y luego la gira por Latinoamérica que comienza el 25 de octubre en Panamá y que hasta principios de diciembre continuará por países como Colombia, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, México, Chile, Uruguay y Argentina. Tengo muchísimas ganas de reencontrarme con los fans latinoamericanos, y más aún después de los terribles problemas que en algunos países han padecido a causa de los desastres naturales como el terremoto de México o los huracanes. A partir del fin de esta gira será el momento de sentarse, respirar, y pensar en planes de futuro.