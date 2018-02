La música y la esencia de Mecano volvió a sonar en el Maestro Padilla

Alegría y nostalgia en un repleto Auditorio Maestro Padilla, con la actriz y cantante Robin Torres como maestra de ceremonias, para escuchar, corear y bailar los grandes himnos de una de las mejores bandas de la historia de la música española como fue Mecano.

El público, que había retrocedido mentalmente más de 25 años, disfrutó como auténticos fans veinteañeros del concierto y de las canciones de Mecano. Dos horas y cuarto de emoción, que acabaron con selfies en el photocall con Robin Torres.

En una época en la que proliferan los tributos, hay que reconocer que si se cerraran los ojos, en mitad del concierto del sábado, uno sentiría que está escuchando a la mismísima Ana Torroja. Pero al abrirlos, compruebas que coreográficamente el espectáculo está muy bien trabajado para hacer vivir a los fans el recuerdo feliz de sus ídolos musicales.

Genial Robin Torres, actriz y cantante, en su papel de Ana Torroja, y excelentes los músicos que le acompañan, que han vuelto a sacar a los escenarios el legendario tour de Mecano, AiDalai, del año 1992, el último que realizó antes de separarse Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano.

Los fans se desperezaron con Hoy no me puedo levantar y a partir de ahí se fueron sucediendo los temas por todos conocidos. Mujer contra mujer, El fallo positivo, No es serio este cementerio, El blues del esclavo, No hay marcha en Nueva York para entonces el ambiente ya estaba caldeado, que siguió subiendo en la segunda parte de este concierto con canciones como Una rosa es una rosa, AiDalai, Los amantes, Entre el cielo y el suelo, Me colé en una fiesta. Tras una hora y cuarenta y cinco minutos de actuación, Robin Torres retó a los almerienses a extender la actuación en función de los aplausos tras cada tema, y acabaron superando las dos horas y cuarto, donde se sumó a la fiesta un popurrí de temas de otras etapas y acabó con Entre el cielo y el suelo y Aire.

La gira 'Hija de la luna' cuida hasta el último detalle la puesta en escena. La banda representó los temas de AiDalai Tour, rescatando otros grandes éxitos que Mecano dejó fuera en la misma. Las canciones fueron interpretadas respetando al cien por cien los arreglos originales y la formación musical e instrumental.

Además, el espectáculo reproducía la escenografía del show original, el vestuario y las marcadas coreografías. Todo muy conseguido. El parecido físico y vocal de Robin Torres con Ana Torroja es sin duda la clave del éxito de este grupo sevillano y lo que diferencia a la banda por encima de cualquier otro tributo. Robin hizo sentir a todos los almerienses que escuchaban a Mecano.