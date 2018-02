Nueve bandas participarán en la mayor fiesta de bienvenida de The Juergas Rock

En sus seis años de vida, The Juergas Rock Festival no ha hecho otra cosa que crecer. En todos los aspectos y no sólo en lo que respecta a su cartel 'de abono', sino también en las actividades complementarias completamente gratuitas.

Es el caso de la fiesta de bienvenida, presentada esta semana y que este año contará con hasta nueve bandas que llevarán una variada mezcla de rock, punk, reggae, electrónica para la tarde, noche y madrugada del miércoles 1 de agosto en el escenario Ac(g)ustico del festival.

Un cartel de auténtico lujo con Iseo & Dodosound with The Mousehunters, María del Mal, Konsumo Respeto, Smoking Souls, En Espera, Cero a la Izquierda, Pupil-Les, Bourbon Kings y Frida. Nombres que combinan bandas en plena forma, con otras emergentes o más que significativos regresos a los escenarios.

Iseo & Dodosound y The Mousehunters es la combinación explosiva del reggae y el dub con fuertes influencias de trip hop del dueto con el sonido del viento metal de saxofón tenor y trompeta inspirados en el jazz y las músicas negras de los segundos. El cartel de bienvenida incluye dos inesperados regresos a la actividad escénica de dos bandas muy queridas y valoradas: María del Mal y En Espera.

Los primeros, desde Granada, aparecen y desaparecen con la libertad que también ha representado siempre su música y su rock lleno de matices gamberros y metálicos ha despertado siempre las simpatías de su público. Por su parte, los almerienses En Espera vuelven a los escenarios seis años después de la última vez, ocho años después del lanzamiento de su primer discoD'Perkaleo, que les llevó a girar por todo el país e incluso a cruzar las fronteras.

Konsumo Respeto es otro de los grandes atractivos de la fiesta de bienvenida. Los alicantinos protagonizaron hace dos años uno de los regresos más esperados del rock y el punk y The Juergas Rock no ha resistido la tentación de invitarlos a la fiesta.

También llegarán en un fantástico momento de forma Smoking Souls. Energía, grandes estribillos, intensidad de guitarras y melodías para una banda levantina que está llamada a ser uno de los referentes de la próxima década. Lo mismo ocurre con los navarros Cero a la Izquierda que, pese a su casi insultante juventud atesoran tres discos de una calidad creciente, donde el rock urbano se mezcla con los grandes clásicos internacionales y con un sello de identidad que mezcla la sobriedad con el golpeo más inmediato.

Dentro de las nuevas propuestas musicales, con conciencia por cambiar hacia una sociedad mejor, destaca Mireia, Natàlia y Joan, los componentes del rap electrónico de Pupil-Les. También de rap saben mucho los navarros Bourbon Kings y los valencianos Frida. Los primeros presentarán en Almería las canciones de su flamante álbum 'Performance. En el caso de los segundos, se trata de un combo de enorme proyección, que está acompañando en varios conciertos a Eskorzo. Nueve nombres para una jornada maratoniana que los juerguistas se encuentran como 'añadido' a un cartel que en muy pocas semanas también incrementará su nómina para el escenario principal, donde los conciertos se desarrollarán del 2 al 4 de agosto.

La venta de abonos sigue abierta, pudiendo adquirirse en estos momentos tanto en formato físico (disponible en Almería (Discos La Caverna, Bella Ciao! Bar y Kutre Pub), Adra (Blacky, Peluquería Chilao), El Ejido (Jesús Moreno Barber Shop), Granada (Discos Bora Bora) y Murcia (Discos Tráfico), como online en la web www.thejuergasrockfestival.com y www.wegow.com y en las oficinas de Correos de todo el país, por un precio de 40 euros más gastos de distribución.