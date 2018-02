La película 'Nothing to Hide' se podrá ver mañana en LaOficina

La asociación cultural LaOficina, en la calle de las Tiendas de la capital almeriense, vuelve en febrero con Cine y Procomún, la actividad nace con el fin de fomentar el uso de las licencias Creative Commons. Además de promover el uso del término "procomún" para introducirlo en el vocabulario habitual; un concepto que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es sinónimo de 'utilidad pública'.

Dentro del ciclo se proyectará ficción y documental de la red de los 33 festivales Creative Commons que hay en todo el mundo, además de los cortometrajes premiados en estos mismos certámenes.

La cinta es un documental producido por financiación colectiva

La película seleccionada es Nothing to Hide un documental de Marc Meillassoux y Mihaela Gladovic producido mediante financiación colectiva en la plataforma Kickstarter.

El argumento dice que los programas de vigilancia del gobierno no amenazan la privacidad a menos que descubran actividades ilegales, y que si descubren actividades ilegales, la persona que realiza estas actividades no tiene derecho a mantenerlas en privado. Por lo tanto, una persona que esté a favor de este argumento puede decir "No tengo nada que ocultar" y, por lo tanto, no expresa oposición a la vigilancia gubernamental. El evento se celebrará mañana a las 18 horas.