"La poesía ya no es sólo leer, ahora la música y el cuerpo pueden acompañarla"

Hace unos días presentó en Almería, su tierra, su última obra Hotel Útero. Sin duda, se puede considerar una obra cumbre por su temática, que ve la luz con un gran éxito.

-¿Cuándo surge la idea de escribir Hotel Útero?

-Hotel Útero comenzó a gestarse aproximadamente en la primavera de 2017. Por esas fechas me practicaron una histerectomía, me quitaron el útero. Esta decisión no fue voluntaria fue debido a que tenía un mioma de gran tamaño y los médicos consideraron que era lo más oportuno. Sí, he dejado de sangrar para siempre, incluso ya no podré engendrar, algo obvio. Todo esto se relata en el libro. Hablo de los distintos momentos que marcaron mi vida, momentos que me asaltaron durante el periodo de la hospitalización, cuando iba andando por los pasillos, encorvada, arrastrando los pies. En el libro hablo de todo el proceso de hospitalización, desde que me pusieron la anestesia hasta que salí de allí.

-¿Qué te motiva a escribir lo que puede se puede considerar tu mejor obra hasta ahora?

-No sé si es mi mejor obra, pero lo que sí puedo decir es que con esta obra he tratado de hacer algo diferente; dejar un poco más la poesía y hacer un libro híbrido, con sus toques narrativos. Pienso que no hay que ocultarse, que hay que mostrar. Lo que he pretendido con este libro es desnudarme. Hay que visibilizar la enfermedad, los problemas y la propia vida. Hablo de problemas de la alimentación, de la bipolaridad, de la maternidad. Este libro está dividido en estancias, 21 habitaciones. Lo he hecho así porque cuando estás encerrada solo te queda eso, tu mente y tus propios pensamientos.

-Luna Miguel te ha hecho un prólogo fascinante. Se nota vuestra amistad y vuestra admiración mutua.

-Sí, es cierto. Recuerdo cuando leí por primera vez el prólogo que me envió, yo estaba en Portugal. Me emocionó muchísimo y se lo dije. Nuestra amistad comenzó hace mucho tiempo en Almería. Recuerdo cuando la vi por primera vez. Desde entonces hemos mantenido el contacto cada cierto tiempo. Es una mujer maravillosa a la que admiro. Luna ya nos dice en el prólogo de una forma bellísima que todo es un lugar de paso, tal vez estas palabras también lo sean pero os invito a leer tanto el prólogo como el libro para entender todo lo que yo viví.

-¿Qué hay de tu propia vida en esta obra?

-Todo. Es un libro autobiográfico. En él cuento todas las experiencias que tuve desde niña, hasta ser adulta, pasando por la adolescencia. Es cierto que también recurro mucho a los cuentos infantiles para explicar cómo me siento (quizá la parte más poética), menciono a Alicia en el país de las Maravillas, al conejo blanco, a la Reina de Corazones e incluso al Mago de Oz. Aún así, todo lo que relato en el libro son experiencias personales, algunas bastante duras pero como he dicho, hay que dejarse mostrar. El miedo debe desaparecer.

-Para ser una escritora joven, en los últimos años has publicado mucho, aunque luego se produce un parón y ahora has vuelto. Hay libros que los tienes escritos durante mucho tiempo y un día decides sacarlo del cajón. ¿Te ha pasado a ti?

-Sí, eso es justo lo que me ha pasado. Yo siempre estoy escribiendo, es algo fundamental en mi día a día, lo que ocurre es que no siempre saco los libros cuando los termino. Ahora ha salido Hotel Útero (Esdrújula ediciones), un libro muy íntimo y al que le tengo mucho cariño. Este libro ha sido publicado por una editorial de Granada. Lo acogieron con mucho entusiasmo y eso siempre se lo agradeceré. Ahora estamos haciendo algunas presentaciones y después del verano seguiremos. Pero igualmente va a salir en unas semanas otro libro mío: Hijas de la melancolía. Mujeres que salen de su jaula (Editorial Verbum). Que en este caso es un ensayo sobre mujeres artistas. Ambos libros estaban en el cajón desde hace muchísimo tiempo y ha coincidido que dos editoriales diferentes han apostado por ellos casi a la vez.

-Después de haberte 'desnudado' en Hotel Útero, en que línea te planteas tu siguiente obra.

-Pues me he decantado por la literatura infantil. Se está terminado de hacer un libro que saldrá para 2019 titulado El Robasábados. Consiste en un monstruo que robaba los sábados en un pueblo y los niños estaban muy tristes, hasta que el protagonista encuentra la solución. El texto ya está escrito, ahora mi ilustradora, que es de Barcelona, lo está terminando. Estoy deseando ver su trabajo. Como se aprecia, he cambiado de estilo. Me apetecía hacer cosas diferentes. EL libro autobiográfico, el ensayo, el libro ilustrado infantil. Pero aún así, tengo que confesar que tengo en el cajón un libro de poemas que no sé cuando saldrá.

-Eres una amante de la literatura y de la lectura. ¿Tú como escritora joven consideras que en este país se lee lo suficiente?

-Pienso que se lee pero tal vez no de la forma en la que se debería leer. Es decir, todos sabemos que la media es baja, que un gran número de personas dice que no lee, sí, es cierto; pero lo importante es "asimilar", cuando leamos algo tenemos que entender lo que estamos leyendo. Esto es algo que se está perdiendo mucho, incluso se observa en algunos jóvenes, aunque claro, afortunadamente no en todos.

-Y en el caso de la poesía, sigue siendo la hermana pobre de la Literatura

-Siempre se ha dicho eso, el pobre poeta o el poeta pobre, pero pienso que las cosas están cambiando. Yo creo que la poesía no es la hermana pobre, la poesía está luchando por abrirse un camino. Cada vez te encuentras con más poetas jóvenes, emergentes, poetas que quieren hacer algo diferente. Hacen críticas incluso de nuestra sociedad de una forma muy inteligente, y todo a través de sus palabras. Incluso de sus gestos. La poesía se está transformando, ya no sólo es leer, recitar, ahora la música y el cuerpo pueden acompañarla. Yo pienso que la gente más joven nos está acercando algo muy fresco.

-¿Cómo vislumbras el futuro, por que todavía falta mucho por conquistar para que los mas jóvenes se adentren en el mundo fantástico de la lectura?

-Tengo momentos de todos, sinceramente. Periodos en los que veo un futuro esperanzador donde se puedan lograr todos estos puntos de los que estamos hablando, y otros, en los que me entristece que no se les guíe o que ellos no se dejen guiar en la lectura. Hoy en día los videojuegos, los móviles, internet atrapan sus mentes e impiden su desarrollo. Aún así me considero una persona positiva y pienso que solo es cuestión de que les llegue el momento. Su momento. Haciendo recitales por ejemplo en institutos consigues que algunos de los chicos y chicas se interesen. Todo es cuestión de vivirla, de dejarle un hueco.