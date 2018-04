Dos productores y un director artístico visitan distintas localizaciones de cine

La Diputación Provincial de Almería clausuró ayer el último 'Fam Trip' que ha organizado desde 'Filming Almería' para la promoción de los paisajes y localizaciones cinematográficas entre los profesionales de esta industria.

El diputado de Presidencia, Fernando Giménez, participó en el encuentro con los medios de comunicación de los productores María Luisa Gutiérrez y Xabier Berzosa, así como el director artístico Alain Bainée para exponer sus conclusiones sobre los tres frenéticos días en la provincia de Almería.

Giménez destacó que los 'fam trip' "persiguen que los cineastas puedan redescubrir y descubrir los tesoros paisajísticos y escenarios con los que cuenta la provincia para poder ejecutar futuros rodajes". Asimismo, el diputado aseguró que "desde Diputación vamos a seguir trabajando en la promoción de la provincia como destino de Cine y pensamos que mostrando los escenarios que ofrece Costa de Almería es la mejor forma de 'inspirar' a los creadores y a los directores de arte".

Por otro lado, destacó que "el cine debe seguir siendo motor económico de la provincia de Almería y vamos a seguir apostando desde 'Filming Almería' y desde FICAL por su promoción".

Este viaje por la provincia comenzó el jueves y que ayer llegó a su fin ha contado con el apoyo de técnicos de Diputación, así como particulares y entidades que han facilitado el tránsito por los espacios visitados. Giménez agradeció una a una a quienes lo han "engrandecido" con su apoyo.

Por su parte, Enrique Iznaola destacó que "la gran apuesta de Diputación por el cine da a conocer los paisajes que oferta la provincia de una manera profunda y pormenorizada". Además, moderó el encuentro con los medios en los que "este gran elenco" ha contado sus impresiones sobre Almería.

María Luisa Gutiérrez ensalzó esta vía de promoción. "Es una iniciativa digna de copiar. Es estupendo conocer los entornos de la provincia pero si tuviera que quedarme con un lugar sería la Rambla de los Yesos. Almería ofrece Sol, vegetación, desierto y una frondosa alpujarra. Tenemos muchas ganas de venir a trabajar porque hay un interés institucional por fomentar la industria".

Por su parte, Alain Bainée agradeció la invitación de 'Filming Almería'. "Conceptualmente es maravilloso poder ver y redescubrir Almería. Para mí ha supuesto una reinmersión en una provincia espectacular y una experiencia muy refrescante, puesto que aquí he trabajado mucho. Ha sido algo muy refrescante, porque no te acordabas exactamente y viendo los escenarios te das cuenta de que podrías rodar otros trabajos y permite dibujar un nuevo mapa de localizaciones en la provincia de Almería".

Por último, Xabier Berzosa, productor de Handia, destacaba la hospitalidad. "El 'Fam trip' ha sido una experiencia práctica, agradable y todo un placer. No tiene nada que ver con otras visitas que he hecho, porque he redescubierto los sitios con otros ojos y le he visto un potencial para trabajar del que no era consciente".

La primera ruta se llevó a cabo el pasado martes con un recorrido por la Rambla Viciana, la Rambla y Llano del Búho para proseguir por la Carretera Gérgal-Calar Alto (AL 1178) con llegada al Mirador de la Merendera y por la Carretera Bacares - Velefique-Bacares (AL 3102) con llegada al Mirador del Pedregal. Luego se visitó Velefique, Lucainena de las Torres y por el pueblo de Lucainena de las Torres, Cortijo del Fraile, Poblado minero de San Diego, Mirador de Rodalquilar, Playazo de Rodalquilar, Playa de los Genoveses:, Playa de Mónsul, Arrecife de las Sirenas y Salinas de Cabo de Gata.

El miércoles se visitó el Balneario Sierra Alhamilla y El Chorrillo, Santa Fe de Mondújar, Rambla Los Yesos, Mirador de Huécija-Alicún, Casino de Dalías, Fondón y Padules, Canjáyar (Fundición Real de Alcora y Museos de Terque y casa de los Caballitos. El jueves, se hizo un recorrido por las calles de las Tiendas y Jovellanos, Plaza de la Constitución (Plaza Vieja), plaza de la Administración Vieja (Patio de la sede de la UNED) y las calles Arráez y de la Almedina.